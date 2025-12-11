DAX aktuell & DAX Prognose: Marktanalyse, Aktiennews & Ausblick

Die DAX Stimmung bleibt heute moderat positiv, auch wenn der Leitindex einen Teil seiner jüngsten Gewinne abgegeben hat. Der DAX notiert weiterhin über 24.000 Punkten, liegt jedoch aktuell 0,2 % im Minus. Für Anleger bleibt damit sowohl der kurzfristige Trend als auch die technische Lage relevant – insbesondere für die DAX Prognose der kommenden Tage.

Der Index hält sich stabil oberhalb der EMA50 und EMA200, was kurzfristig eine konstruktive charttechnische Ausgangslage signalisiert.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aktien im Fokus – Auswirkungen auf den DAX aktuell

Carl Zeiss Meditec unter Druck – Belastungsfaktoren trotz starkem Wachstum

Carl Zeiss Meditec (AFX.DE) meldete ein solides Umsatzwachstum von 7,8 % im Q4 2025 auf 2,228 Mrd. EUR. Trotz dieser Fundamentaldaten steht die Aktie auf neuen historischen Tiefs – ein wichtiger Punkt für die DAX Prognose, da Medizintechnikwerte häufig als stabilisierender Faktor fungieren.

Wesentliche Daten:

EPS: 1,61 EUR; bereinigtes EPS: 1,90 EUR

Ausrüstungsgeschäft +2,3 %, Verbrauchsmaterialien +15,2 %

Wiederkehrende Umsätze erreichen erstmals 50 %

Auftragseingang +18,2 % (2,288 Mrd. EUR)

EBITDA: 258 Mio. EUR (+3,5 %), Marge 11,6 %

Starke Präsenz in China und Japan trotz regulatorischer Hürden

Mittelfristige Ziele: 16–20 % EBITDA-Marge, mid- bis high-single-digit Wachstum

Tarif- und FX-Belastungen über 30 Mio. EUR

Wettbewerbsdruck und VBP-Modell belasten Ausblick

Für die DAX Prognose bedeutet dies: Während die langfristige Perspektive des Unternehmens positiv bleibt, wirken kurzfristige Margenrisiken dämpfend auf den Gesundheitssektor im Index.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Rheinmetall treibt Rüstungssektor – Bedeutung für die DAX Prognose

Rheinmetall setzt seinen Aufwärtstrend fort, nachdem Bernstein die Aktie auf „Outperform“ hochgestuft und ein Kursziel von 2.050 EUR veröffentlicht hat. Die Aktie notierte jüngst auf einem Allzeithoch bei 2.000 EUR. Die anhaltend starke Performance im deutschen Rüstungssektor beeinflusst das Sentiment im DAX aktuell positiv und stützt mittelfristig auch die DAX Prognose, insbesondere für zyklische und industriegetriebene Segmente.

Ukraine-Konflikt: Überarbeiteter Friedensplan

Die Ukraine hat den USA einen überarbeiteten Friedensplan für Russland vorgelegt. Geopolitische Nachrichten bleiben ein zentraler Risikofaktor – auch für den DAX aktuell, da sie häufig kurzfristige Volatilität auslösen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Delivery Hero schwächer – Druck auf den Tech-Bereich im DAX aktuell

Delivery Hero (DHER.DE) steht unter Druck, nachdem Citi das Kursziel auf 19 EUR gesenkt hat. Cantor Fitzgerald sieht die Aktie neutral bei 21,5 EUR. Die Bewertungen signalisieren ein begrenztes kurzfristiges Aufwärtspotenzial – ein Faktor, der die Stimmung im Technologie- und E-Commerce-Segment des DAX belastet.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Audi verkauft Mehrheit an Italdesign

Audi veräußert eine Mehrheitsbeteiligung an Italdesign Giugiaro SpA an UST aus den USA. Die Transaktion wird außerhalb des DAX gehandelt, kann aber Stimmungsimpulse für den Automobilsektor liefern, der häufig stark in die DAX Prognose einfließt.

DAX aktuell: Wichtige internationale Impulse

Zu den wichtigsten Makrodaten zählen heute die US-Arbeitslosenanträge (14:30 CET). Zusätzlich stehen die Quartalszahlen von Costco und Broadcom nach US-Börsenschluss an. Diese Daten sind entscheidend für die DAX Prognose, da sie Erwartungen über Konsumkraft und Tech-Nachfrage prägen – zwei Bereiche, die häufig globale Marktbewegungen auslösen.

Der europäische Softwaresektor zeigt sich trotz des über 10%igen Rückgangs von Oracle (ORCL.US) robust.

DAX Prognose: Technische und fundamentale Einschätzung

Kurzfristig stützt die technische Lage (EMA50 & EMA200) den DAX. Fundamentale Impulse kommen überwiegend aus:

robusten Unternehmenszahlen bei Rheinmetall

Belastungen im Tech- und E-Commerce-Segment

makroökonomischen Daten aus den USA

geopolitischen Entwicklungen in Osteuropa

Für Anleger bleibt die Zone 24.000 Punkte eine zentrale Unterstützung. Ein Bruch könnte die DAX Prognose kurzfristig eintrüben, während ein Anstieg über jüngste Hochs neue Aufwärtssignale liefern würde.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren