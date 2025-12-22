NATGAS Preis unter Druck – Rekordproduktion belastet

Das Wichtigste in Kürze Rekordproduktion in den USA

Milde Wetterprognosen

Globale LNG-Angebotsausweitung

Rohstoff News: NATGAS Preis bricht deutlich ein 🔥📉 Der NATGAS Preis gerät zum Wochenstart massiv unter Druck. Die Erdgas-Futures an der NYMEX verlieren rund 5,5 %, ausgelöst durch eine Kombination aus rekordhoher Produktion in den USA und wärmeren Wetterprognosen, die die Heiznachfrage dämpfen. Seit Monatsbeginn ist der NATGAS Preis bereits um rund 28 % gefallen und hat damit wieder Niveaus erreicht, die zuletzt im frühen Herbst gesehen wurden. Die Dynamik des Rückgangs hat sich zuletzt deutlich beschleunigt. ► NATGAS ISIN: GB0031668469 | WKN: 621338 | Ticker: NATGAS Key Takeaways 🔑 Rekordproduktion in den USA belastet den NATGAS Preis nachhaltig

Milde Wetterprognosen senken die Heiznachfrage und verstärken den Abwärtsdruck

Globale LNG-Angebotsausweitung bleibt ein struktureller Belastungsfaktor Rekordproduktion: Angebot auf historischem Hoch 📊 Nach den jüngsten Daten erreichte die durchschnittliche Erdgasproduktion in den Lower 48 US-Bundesstaaten im Dezember einen neuen Rekord von 109,9 Milliarden Kubikfuß pro Tag (bcf/d). Damit wurde sogar das bereits sehr hohe Niveau vom November (109,6 bcf/d) übertroffen (Quelle: LSEG). Diese Angebotsausweitung sorgt dafür, dass selbst kurzfristige Nachfrageimpulse kaum Wirkung entfalten können – ein klar negativer Faktor für den NATGAS Preis. Wetter & Nachfrage: Milde Temperaturen bremsen den Markt 🌡️❄️ Zusätzlich verstärkt das Wetter den Preisdruck. Meteorologen erwarten, dass die Temperaturen in den USA bis mindestens 6. Januar nahe oder sogar leicht über dem saisonalen Durchschnitt liegen werden. ➡️ Das bedeutet: geringere Heiznachfrage privater Haushalte

schwächere saisonale Nachfrageimpulse

zusätzlicher Druck auf kurzfristige Preisstabilisierungen Globaler Ausblick: LNG-Angebot wächst weiter 🚢🌍 Laut S&P Global Energy dürfte das globale LNG-Angebot im Jahr 2026 um rund 10 % steigen – der stärkste Zuwachs seit der Zeit vor der COVID-19-Pandemie. Gleichzeitig wird erwartet, dass sich die Investitionsentscheidungen (FID) für neue LNG-Projekte verlangsamen, da aktuell eine Rekordmenge an neuer Kapazität ans Netz geht. Kurz- bis mittelfristig bleibt das Angebotsumfeld damit klar überversorgt. Marktpositionierung: Erste Anzeichen von Bodenbildung? 📈🔍 Interessant ist die Entwicklung bei den Positionierungen: Netto-Long-Positionen in NATGAS sind seit Monatsbeginn um rund 50.000 Kontrakte gestiegen

Dennoch bleiben sie insgesamt negativ bei etwa -106.500 Kontrakten Das deutet darauf hin, dass zwar weiterhin eine bearishe Grundhaltung dominiert, aber zunehmend Marktteilnehmer auf eine Abschwächung des Preisverfalls setzen. Fazit: NATGAS Preis bleibt kurzfristig unter Druck ⚖️📉 Die aktuelle Rohstoff News-Lage spricht klar gegen eine schnelle Erholung beim NATGAS Preis. Rekordproduktion, milde Temperaturen und ein wachsendes globales LNG-Angebot bilden eine ungünstige Kombination. Kurz gesagt:

