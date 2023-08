NATGAS springt um 2%, da die Gefahr von Streiks weiter besteht

Die US-Erdgaspreise (NATGAS) starteten mit einer zinsbullischen Kurslücke in die neue Handelswoche. NATGAS wird derzeit um rund 2% höher gehandelt als am Vortag. Der Aufschwung der Erdgaspreise scheint auf eine allgemeine Verbesserung der Risikostimmung sowie auf einige rohstoffspezifische Nachrichten zurückzuführen zu sein. So wurde berichtet, dass die Arbeiter der LNG-Anlage von Chevron in Australien für einen möglichen Streik gestimmt haben. Die Arbeiter der Chevron-LNG-Anlage Gorgon und der nachgelagerten Verarbeitungsanlage Wheatstone stimmten letzte Woche für einen Streik. Es ist jedoch anzumerken, dass Abstimmungen den Beschäftigten ein Mandat, aber keine Verpflichtung zum Streik geben. Chevron teilte mit, dass das Unternehmen weiterhin mit den Beschäftigten verhandelt, aber mit geringfügigen Produktionsunterbrechungen rechnet. Ein Blick auf das NATGAS-Stundenchart zeigt, dass der Kurs den heutigen Handel mit einer zinsbullischen Kurslücke begann und später weiter anstieg. Die Kursgewinne wurden jedoch nach Erreichen der 2,75$-Schwankungszone gestoppt, und die Bären übernahmen später die Kontrolle. NATGAS hat zwar einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben, findet aber Unterstützung beim 50%-Retracement der Anfang August begonnenen Abwärtsbewegung. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB ABSTIMMEN - GEWINNEN - BROKERVERGLEICH WAHL 2023 Machen Sie mit bei der Wahl von Brokervergleich! XTB setzt auf IHRE Stimme!

