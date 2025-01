NATGAS steigt durch Kälte auf über 4 $

Die US-Erdgas-Futures haben die Marke von 4 $/MMBTU durchbrochen und ein Zweijahreshoch erreicht, was auf die steigende Nachfrage aufgrund der eisigen Temperaturen im ganzen Land zurückzuführen ist. Die Preise sind derzeit um über 5 % gestiegen, nachdem sie die Gewinne aus einer zuvor verzeichneten Rallye, bei der die Preise zu Beginn des heutigen Handelstages um fast 10 % gestiegen waren, wieder eingebüßt haben. Der Preisanstieg wird auf einen starken Anstieg des Gasverbrauchs in den letzten Tagen zurückgeführt, wobei Prognosen zufolge die Kältewelle mindestens die nächsten zwei Wochen anhalten wird.

Langanhaltender Kälteeinbruch: Die Prognosen der NOAA sagen für die nächsten 6 bis 10 Tage unterdurchschnittliche Temperaturen in den gesamten angrenzenden USA voraus. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Verbrauch übersteigt Durchschnitt: Der Gasverbrauch ist auf das Niveau der letzten fünf Jahre zurückgegangen, liegt aber weiterhin deutlich über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Lagerabbau erwartet: Der erhöhte Bedarf wird voraussichtlich zu einem erheblichen Lagerabbau in der vergangenen Woche führen, der möglicherweise 200 Mrd. Kubikfuß übersteigt. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Globale Faktoren verstärken die optimistische Stimmung Der Anstieg der US-Erdgaspreise fällt mit kälteren Temperaturen in Europa und einer geringeren Gasverfügbarkeit nach dem Stopp des russischen Gastransits durch die Ukraine in die südeuropäischen Länder zusammen. Darüber hinaus könnten die jüngsten Sanktionen der Biden-Regierung gegen verschiedene russische Unternehmen, darunter LNG-Häfen, die Nachfrage nach US-LNG-Exporten nach Europa weiter ankurbeln. Technischer Ausblick Erdgas startete mit einer deutlichen Lücke in die Woche, was auf die anhaltend starke Nachfrage zurückzuführen ist. Der Preis testet derzeit die obere Grenze eines aufsteigenden Trendkanals, mit potenzieller Unterstützung um die 4 $/MMBTU-Marke. Es wird erwartet, dass ein Vertragsrollover in dieser Woche den Preis aufgrund der aktuellen steilen Backwardation im kurzfristigen Vertrag um etwa 50-60 Cent senken wird. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.