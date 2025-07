Netflix Aktie legt Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2025 vor – was ist zu erwarten? 🔎

Netflix (NFLX.US) wird heute nach Börsenschluss seine Geschäftszahlen veröffentlichen. Seit Anfang Juli ist die Aktie des Unternehmens um etwa 6 % gegenüber ihrem Allzeithoch (ATH) gefallen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals könnten ein entscheidender Faktor für die Fortsetzung des starken Aufwärtstrends sein, aber es sollte nicht vergessen werden, dass das Unternehmen aufgrund seiner hohen Bewertungen besonders anfällig für erhebliche Schwankungen ist. Der Optionsmarkt preist eine Kursbewegung von etwa 8,5 % nach der Veröffentlichung der Ergebnisse ein. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Netflix Handelsideen 🔴 Netlix Prognose & Ausblick Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Netflix | WKN: 552484 | ISIN: US64110L1061 | Ticker: NFLX Netflix Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Ausblick für das zweite Quartal 2025 Analystenprognosen gehen von einem Umsatzwachstum auf 11,06 Milliarden US-Dollar aus, was leicht über der eigenen Prognose des Unternehmens von 11,04 Milliarden US-Dollar liegt. Ein Quartalsumsatz von über 11 Milliarden US-Dollar wäre ein historischer Rekord und würde ein Wachstum von über 15 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten. Diese Dynamik dürfte durch ein effektives Preismanagement und eine Diversifizierung der Umsätze in verschiedenen Geschäftsbereichen, darunter auch Werbeeinnahmen, unterstützt werden. Gleichzeitig rechnet der Markt mit einer deutlich höheren Dynamik beim Betriebsergebnis und beim Nettogewinn, die um 45 % gegenüber dem Vorjahr steigen dürften. Die Verbesserung der Rentabilität und die Steigerung der operativen Marge auf 33,1 % sind derzeit zwei wichtige finanzielle Aspekte für Netflix. Es ist anzumerken, dass Netflix im vergangenen Jahr angekündigt hat, keine Abonnentenzahlen mehr zu veröffentlichen, was zunächst zu Bedenken bei den Anlegern geführt hat. Wenn die Finanzdaten jedoch einen anhaltenden Trend zum Gewinnwachstum bestätigen, sollten sich die Anleger daran gewöhnen, dass die Ergebnisse von Netflix künftig nicht mehr von einem hohen Abonnentenwachstum, sondern von einem effektiven Kostenmanagement und einer qualitativen Geschäftsentwicklung getragen werden. Für Netflix ist es an der Zeit, die Früchte seines dynamischen Abonnentenwachstums zu ernten. Darüber hinaus werden die Anleger die Kommentare zu den von Netflix selbst produzierten Inhalten aufmerksam verfolgen. Die Prognosen des Managements für den Sportbereich, neue Filme und Serien sowie eine Einschätzung der diesjährigen Produktionen könnten wichtige Hinweise auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens geben. SCHÄTZUNG DER ERGEBNISSE FÜR DAS 2. QUARTAL 2025 Geschätzter Umsatz: 11,06 Mrd. USD Geschätzter Umsatz in den USA und Kanada: 4,85 Mrd. USD Geschätzter Umsatz in EMEA: 3,5 Mrd. USD Geschätzter Umsatz in Lateinamerika: 1,33 Mrd. USD Geschätzter Umsatz in APAC: 1,32 Mrd. USD

Geschätzter Gewinn pro Aktie (EPS): 7,09 USD

Geschätzter Betriebsgewinn: 3,69 Mrd. USD

Geschätzte operative Marge: 33,1 %

Geschätzter Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: 2,38 Mrd. USD

Geschätzter freier Cashflow: 2,17 Mrd. USD PROGNOSEN FÜR DAS 3. QUARTAL 2025 Geschätzter Umsatz: 11,28 Mrd. USD

Geschätzter Gewinn pro Aktie (EPS): 6,70 USD

Geschätztes Betriebsergebnis: 3,47 Mrd. USD

Geschätzte operative Marge: 30,7 % PROGNOSEN FÜR 2025: Geschätzter Umsatz: 44,56 Mrd. USD

Geschätzte operative Marge: 29,7 %

Geschätzte Cash-Ausgaben: 17,68 Mrd. USD

Bewertung vor Gewinn Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass Netflix in Bezug auf die Bewertung nach wie vor ein sehr teures Unternehmen ist. Ein KGV von etwa 60, ein PEG-Verhältnis von 2,5 in den letzten drei Jahren und ein EV/EBITDA von über 47 bedeuten, dass das Unternehmen vor der Herausforderung steht, diese Werte zu halten. Zumal die Vorlaufindikatoren für die nächsten zwölf Monate nicht wesentlich niedriger ausfallen. Die starke Bewertung von Netflix basiert auf seiner Preisgestaltungsmacht und seiner dominierenden Position im Bereich der Streaming-Plattformen. Es ist jedoch anzumerken, dass solche Niveaus einen relativ geringen Spielraum für Fehler lassen und nicht nur Anzeichen von Schwäche, sondern auch von einer schlechter als erwarteten Stärke zu deutlicheren Bewegungen der Aktien des amerikanischen Streaming-Riesen führen könnten. Sowohl die Forward- als auch die TTM-Kennzahlen (Trailing Twelve Months) bleiben vor der Veröffentlichung der Ergebnisse auf Rekordniveau. Daher bleibt die Aufrechterhaltung der Unternehmensbewertung eine der wichtigsten Herausforderungen vor der Veröffentlichung der Ergebnisse. Quelle: Bloomberg Finance L.P.

