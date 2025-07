Netflix Analyse: Starke Zahlen, aber Konsolidierung droht zwischen $1.150 und $1.350 📉

Netflix (Ticker: NFLX) √ľberzeugt mit starken Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick, doch die Aktie steht vor einer m√∂glichen Konsolidierung. Erfahre, warum die operative Marge Sorgen bereitet und wie Du Trading-Chancen nutzen kannst! ‚Ėļ Netflix ISIN: US64110L1061 | WKN: 552484 | Ticker: NFLX ūüďä Key Takeaways¬† Starke Finanzzahlen: Netflix meldet 16% Umsatzwachstum und einen Anstieg des freien Cashflows um 91% auf $2,3 Mrd.

Operative Marge: Trotz einer verbesserten Marge von 34,1% warnt Netflix vor einem R√ľckgang in der zweiten Jahresh√§lfte 2025.

Konsolidierung m√∂glich: Die Aktie k√∂nnte zwischen $1.150 und $1.350 konsolidieren, mit Risiken unter $1.230. ¬† ūüďą Netflix Quartalszahlen: St√§rke mit einem Wermutstropfen¬† Netflix hat am Donnerstag beeindruckende Zahlen f√ľr das abgelaufene Gesch√§ftsquartal vorgelegt. Der Nettogewinn stieg auf $3,1 Mrd. ($7,19 pro Aktie) gegen√ľber $2,1 Mrd. ($4,88 pro Aktie) im Vorjahresquartal. Der Umsatz wuchs um 16% auf $11,08 Mrd. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Auch der Cashflow gl√§nzt: Netto-Cashflow aus laufender Gesch√§ftst√§tigkeit: $2,4 Mrd. (+84% gegen√ľber Vorjahr).

Freier Cashflow: $2,3 Mrd. (+91% gegen√ľber Vorjahr).

Prognose 2025: Freier Cashflow angehoben auf $8‚Äď8,5 Mrd.; Umsatzprognose auf $44,8‚Äď45,2 Mrd. (zuvor $43,5‚Äď44,5 Mrd.). Trotz dieser starken Zahlen blieb die Aktienreaktion verhalten. Nach einem Anstieg von √ľber 50% seit den April-Tiefs deutet die Performance auf ein ‚ÄěBuy the rumors, sell the news‚Äú-Szenario hin. Der Hauptgrund: Netflix warnte vor einer r√ľckl√§ufigen operativen Marge in der zweiten Jahresh√§lfte 2025 aufgrund h√∂herer Abschreibungen und Marketingkosten. Warum ist das wichtig? Die starken Fundamentaldaten bieten langfristiges Potenzial, doch kurzfristige Unsicherheiten k√∂nnten Trader vor Herausforderungen stellen. ¬† ūüí° Netflix Trading-Setups: Long oder Short?¬† Long-Setup ūüöÄ Die Netflix-Aktie bleibt langfristig bullish. Ein Halten √ľber $1.350 k√∂nnte ein starkes Kaufsignal darstellen, mit m√∂glichen Kurszielen bei: $1.400

$1.450

$1.500 Tipp: Warten Sie auf ein klares Momentum √ľber $1.350, um falsche Breakouts zu vermeiden. ¬† Short-Setup ūüďČ Ein R√ľckfall unter $1.230 k√∂nnte ein Short-Signal ausl√∂sen, mit potenziellen Zielen bei: $1.200

$1.150 Achtung: Ein Durchbruch unter $1.200 k√∂nnte weitere Verk√§ufe ausl√∂sen. Beobachten Sie die Unterst√ľtzungszone um $1.150 genau. ¬† Fazit: Trader sollten geduldig auf klare Signale warten, da die Aktie kurzfristig in einer Konsolidierungsphase steckt. ‚öĖÔłŹ Operative Marge: Der Knackpunkt f√ľr Trader¬† Netflix hob eine verbesserte operative Marge von 34,1% hervor, ein Anstieg um fast 7 Prozentpunkte gegen√ľber dem Vorjahr. Dennoch warnt das Unternehmen vor einem R√ľckgang in der zweiten Jahresh√§lfte 2025, bedingt durch h√∂here Abschreibungen auf Inhalte und Marketingkosten. Dies k√∂nnte das Vertrauen der Anleger d√§mpfen und die Aktie unter Druck setzen. Was bedeutet das f√ľr Trader? Kurzfristige Unsicherheiten k√∂nnten die Volatilit√§t erh√∂hen, w√§hrend die starken Fundamentaldaten langfristig optimistisch stimmen. Fazit: Netflix vor der n√§chsten Bewegung? Netflix gl√§nzt mit starken Quartalszahlen, doch die Warnung vor einer r√ľckl√§ufigen operativen Marge k√∂nnte die Aktie in eine Konsolidierung zwischen $1.150 und $1.350 f√ľhren. Long-Positionen √ľber $1.350 und Short-Setups unter $1.230 bieten Trading-Chancen. Bleiben Sie auf dem Laufenden! Netflix Aktie Chartanalyse ‚Äď Tageschart: Quelle:¬† Quelle:¬† xStation5 ¬†von XTB, aufgenommen am 21.07.2025. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. ¬† AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie f√ľr Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt f√ľr Neukunden als Aktion zus√§tzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen √ľber den Link ¬†

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzu√§ndern oder zu erg√§nzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einsch√§tzung, Idee oder Prognose √§ndert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten k√∂nnen anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von W√§hrungsschwankungen erh√∂hen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere W√§hrung als die offizielle W√§hrung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ans√§ssig ist bzw in welcher W√§hrung das Handelskonto gef√ľhrt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und pr√ľft nicht, ob eine Anlageentscheidung f√ľr die Kunden steuerlich g√ľnstig ist. Die steuerliche Behandlung h√§ngt von den pers√∂nlichen Verh√§ltnissen eines Kunden ab und kann k√ľnftig √Ąnderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments k√∂nnen steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS f√ľr CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.