Marktbericht Börse – Überblick Die Aktienmärkte holen vor dem wichtigen Treffen in Jackson Hole einen Teil der Wochenverluste auf. Anleger warten gespannt auf die Rede des FED-Vorsitzenden Jerome Powell. Unabhängig von der Richtung der Indizes zur US Börseneröffnung dürfte die Rede den Marktsentiment nicht nur für die aktuelle Sitzung, sondern auch für die kommenden Wochen prägen. Der S&P 500 / US500 legt zur Eröffnung um 0,25 % zu, während der Dow Jones / US30 um 0,60 % steigt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Erwartungen an die FED Angesichts hoher Bewertungskennzahlen erwarten die Märkte ein Signal, ob diese Bewertungen gerechtfertigt sind. Unterstützung erhalten die Kurse durch den starken PMI von gestern, der deutlich über den Erwartungen lag. Gleichzeitig könnten die jüngsten FOMC-Protokolle die US-Notenbank dazu bewegen, die Zinsen länger hoch zu halten. Vor dem Hintergrund eines schwächeren Arbeitsmarkts könnte dies die Konsumenten belasten. Technologie-Sektor unter Druck Seit Wochenbeginn lasten Technologiewerte auf dem Markt. Heute stehen vor allem NVIDIA und AMD im Fokus, die vorbörslich rund 1 % verlieren – Grund sind Probleme bei der Distribution der H20-Chips. Auch SMCI und Workday geben nach. Entlastung bringt Zoom, das nach optimistischen Gewinnprognosen im Plus notiert. Technische Analyse Nasdaq / US100 im H4 Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der US-Technologieindex zeigt Schwäche. Auf dem 4-Stunden-Chart notiert der Kurs aktuell unter den gleitenden Durchschnitten der letzten 25, 50 und 100 Sitzungen, knapp oberhalb der EMA200 (gelb). Zudem wurde der Aufwärtstrendkanal nach unten verlassen. Sollte der Kurs nicht schnell über die Trendlinie zurückkehren, drohen weitere Verluste. Erste Unterstützung: 22.800 Punkte (Tief und Untergrenze der Konsolidierung vom Vormonat)

Weitere Unterstützung: 21.644 Punkte Unternehmensnachrichten Intuit (INTU.US): Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen, doch konservative Prognosen für 2026 enttäuschten. Mehrere Banken senkten Kursziele – Aktie verliert vorbörslich über 5 %.

NVIDIA (NVDA.US): Laut Analysen der chinesischen Regierung sind lokale Chip-Alternativen für Staatsunternehmen geeigneter. Aktie gibt vorbörslich rund 1 % nach.

Zoom (ZM.US): Umsatzprognose für Jahresende angehoben, RBC erhöht Kursziel auf 100 USD. Aktie gewinnt vorbörslich über 5 %.

Workday (WDAY.US): Enttäuschende Abo-Umsatzprognosen drücken den Kurs um mehr als 4 %.

GAP (GAP.US): Aktie verliert zur Eröffnung über 1 %, nachdem ein Investmenthaus das Kursziel wegen erwarteter Zollbelastungen senkte.

