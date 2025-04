NFP im Schatten der Zölle 🔎

Arbeitsmarktbericht während Eskalation des Handelskrieges 📌 Heute um 14:30 Uhr werden wir den US-Beschäftigungsbericht – NFP – kennenlernen. Unter normalen Umständen wäre dies einer der wichtigsten Berichte des Monats. Doch jetzt rückt der NFP nach der Ankündigung neuer Vergeltungszölle durch die Regierung von Donald Trump in den Hintergrund. Dennoch können die Daten, die wir sehen werden, für die Fed im Zusammenhang mit weiteren Bemühungen zur Bekämpfung der Inflation von großer Bedeutung sein. NFP-Prognosen (Marktkonsens): Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose: 140.000

Zuvor: 151.000 Bloomberg Economics prognostiziert eine etwas andere NFP-Bewegung und erwartet für März ein solides Wachstum der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft – um 200.000 saisonbereinigte Arbeitsplätze (gegenüber 151.000 im Februar), was den Marktkonsens um 60.000 übersteigt. Dieser Anstieg wird zum Teil aufgrund vorübergehender Faktoren wie verbessertem Wetter (rund 60.000 neue Arbeitsplätze, hauptsächlich im Baugewerbe und im Freizeit- und Gastgewerbe), wieder aufgenommenen staatlichen Zuschüssen und vermehrten Einstellungen im Handels- und Transportwesen als Reaktion auf die Ankündigung von Zöllen erwartet. Die Arbeitslosigkeit wird voraussichtlich auf 4,2 % steigen (von 4,1 % im Februar), und der durchschnittliche Stundenlohn wird wahrscheinlich um 0,2 % im Monatsvergleich steigen, was weniger ist als im Februar (0,3 %), was durch einen höheren Anteil schlecht bezahlter Sektoren an der Gesamtzahl der neuen Arbeitsplätze erklärt werden kann. Arbeitsmarktdaten sind nach wie vor ein wichtiges Element bei der Gestaltung der allgemeinen Marktlandschaft, auch wenn ihr Gewicht im Vergleich zu typischen Situationen etwas geringer sein kann, insbesondere angesichts der aktuellen Marktstimmung. Starke Ausverkäufe und erhöhte Bedenken der Anleger könnten zu einer ruhigeren Reaktion auf einen höheren Wert führen, während ein schlechteres Ergebnis als weiterer Auslöser für tiefere Rückgänge interpretiert werden könnte. Trotz der Bedenken am Markt sollte man bedenken, dass Powell betonte, dass die Fed nicht in Eile sei – es ist schwer, eine schnelle Reaktion mit Zinssenkungen oder zusätzlichen Anreizen zu erwarten, es sei denn, harte Daten bestätigen eine deutliche Konjunkturabschwächung. Längerfristige Aussichten Kurzfristig könnten die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt optimistisch bleiben. Andere Makrodaten, wie der jüngste ISM-Wert oder die Verbraucherstimmung, könnten jedoch auf eine längerfristige Schwäche hindeuten. Höherer ADP-Wert Am Mittwoch sahen wir für den privaten Sektor ADP-Werte, die höher ausfielen als erwartet. Die enge Korrelation zwischen diesem Bericht und dem NFP spricht für ähnlich höhere Werte im heutigen NFP. TNOTE im Tageschart 10-jährige Anleihen steigen auf den höchsten Stand seit Anfang Oktober 2024. Die Entwicklung der Renditen wird stark von der Stimmung in Bezug auf die Politik der Fed abhängen, die durch die NFP-Zahlen beeinflusst werden könnte. Die Kapitalflucht in sicherere Anlagen unterstützt den Anstieg der Anleihekurse, aber es sollte nicht vergessen werden, dass die Stimmung der Anleger durch die Aussicht auf eine verschobene Rezession getrübt werden könnte. Quelle: xStation5 von XTB  SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahrenÂ

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.