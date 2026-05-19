Nickel Preis steigt stark an - Börse Aktuell: Indonesien sorgt für Angebotsängste

Das Wichtigste in Kürze Nickel Preis steigt kräftig

Angebotsrisiken treiben den Markt

Technisches Bild bleibt bullish

Der Nickel Preis an der London Metal Exchange (LME) legte heute kräftig zu und näherte sich der Marke von 19.000 USD je Tonne. Hintergrund sind Medienberichte, wonach indonesische Behörden - das Land steht für rund 60% der weltweiten Nickelproduktion - strengere Kontrollen für Rohstoffexporte prüfen könnten. ► Nickel WKN: A0KRJQ | ISIN: XC000A0KRJQ3 | Ticker: NICKEL Die Märkte reagieren damit auf mögliche Angebotsengpässe bei gleichzeitig robust bleibender Nachfrage. Nickel bleibt ein zentraler Rohstoff für Zukunftsbranchen wie Elektromobilität, erneuerbare Energien sowie die Stahlproduktion. Nickel Preis profitiert von Angebotsrisiken Die Sorge über potenzielle Einschränkungen bei Nickel-Exporten aus Indonesien könnte die globale Versorgung deutlich beeinflussen. Anleger rechnen deshalb zunehmend mit einem engeren Marktumfeld. Goldman Sachs sieht den Nickel Preis bis Ende 2026 bei rund 18.500 USD je Tonne. Sollte es jedoch zu stärkeren Exportstörungen kommen - ein Szenario, das derzeit als extrem gilt - könnte zusätzliche spekulative Nachfrage entstehen. In diesem Fall wären auch neue lokale Hochs nahe 20.000 USD je Tonne denkbar. Börse Aktuell: Technische Lage bei Nickel bleibt konstruktiv Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Aus technischer Sicht notiert Nickel aktuell nahe des 38,2%-Fibonacci-Retracements der jüngsten Aufwärtsbewegung. Zudem eröffnete der Markt die heutige Sitzung mit einer bullischen Kurslücke, was auf weiterhin positives Momentum hindeuten könnte. Trader und Investoren dürften die weitere Entwicklung in Indonesien genau beobachten, da politische Entscheidungen dort erheblichen Einfluss auf den globalen Nickel Preis haben könnten.

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