Nike Aktie nach Zahlen – Aktien kaufen oder noch abwarten? 👟

Einleitung Die Nike Aktie konnte nach den jüngsten Quartalszahlen positiv überraschen: Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen über den Erwartungen der Analysten. Gleichzeitig belastet ein schwacher Ausblick und die anhaltenden Probleme im China-Geschäft das Vertrauen vieler Anleger. Damit stellt sich die Frage: Sollte man Nike Aktien kaufen oder ist Vorsicht geboten? ► Nike ISIN: US6541061031 | WKN: 866993 | Ticker: NKE ✅ Drei Key Takeaways 📊 Starke Zahlen, aber sinkende Margen Gewinn je Aktie: 0,49 USD (Erwartung: 0,27 USD)

Umsatz: 11,72 Mrd. USD (+1 % YoY, Erwartung: 11,0 Mrd. USD)

Bruttomarge: 42,2 % (-3,2 Prozentpunkte) – belastet durch höhere Zölle und Rabattaktionen 🌍 Gemischte regionale Entwicklung Nordamerika-Umsatz: +4 % auf 5,02 Mrd. USD

Großhandelsumsatz: +7 % auf 6,8 Mrd. USD

China-Umsatz: -9 %, Converse-Verkäufe: -27 % – beide Segmente bleiben Sorgenkinder ⚠️ Belastungen durch Zölle & Strukturwandel Zusätzliche 1,5 Mrd. USD Zollkosten erwartet – drücken Marge um 1,2 Prozentpunkte

Umstrukturierung der Teams: künftig nach Sportarten statt nach Zielgruppen organisiert

📊 Fundamentaldaten zur Nike Aktie (Q1 2026) Kennzahl Wert Gewinn je Aktie 0,49 USD (Vorjahr: 0,70) Umsatz 11,72 Mrd. USD (+1 %) Bruttomarge 42,2 % (-3,2 pp) Umsatz Nordamerika +4 % Umsatz China -9 % Converse-Verkäufe -27 % 🧠 Fazit: Nike Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Nike Aktie zeigt Licht und Schatten: Zwar überzeugten die aktuellen Zahlen, doch strukturelle Probleme in China, bei Converse und die Belastung durch hohe Zölle drücken auf die Stimmung. Wer langfristig von der starken Marke und Innovationskraft überzeugt ist, könnte Rücksetzer zum Aktien kaufen nutzen. Kurzfristig sollten Anleger jedoch vorsichtig bleiben, da Margendruck und schwache Segmente für Volatilität sorgen dürften. Nike Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ Snippets zur Nike Aktie Frage 1: Sollte man die Nike Aktie aktuell kaufen?

Antwort: Die Nike Aktie überzeugt mit soliden Quartalszahlen, leidet jedoch unter schwachen China-Verkäufen und höherem Margendruck durch Zölle. Langfristig könnte sich ein Kauf lohnen, kurzfristig bleibt Vorsicht angebracht. Frage 2: Wie haben sich Umsatz und Gewinn der Nike Aktie entwickelt?

Antwort: Im letzten Quartal meldete Nike einen Gewinn je Aktie von 0,49 USD (Erwartung: 0,27 USD) und einen Umsatz von 11,72 Mrd. USD (+1 %). Damit übertraf das Unternehmen die Analystenschätzungen. Frage 3: Welche Risiken belasten die Nike Aktie?

Antwort: Hauptfaktoren sind die sinkende Bruttomarge (42,2 %), die hohen Zölle von 1,5 Mrd. USD und das schwache Geschäft in China (-9 % Umsatz). Frage 4: Wie entwickelt sich die Nike Aktie im Vergleich zu anderen Märkten?

Antwort: Während Nordamerika mit +4 % wächst, zeigt China mit -9 % deutliche Schwäche. Auch die Marke Converse verzeichnete einen Rückgang von -27 %. Frage 5: Für welchen Anlegertyp ist die Nike Aktie geeignet?

Antwort: Die Nike Aktie eignet sich vor allem für langfristig orientierte Anleger, die von der globalen Markenstärke und Innovationskraft profitieren wollen. Kurzfristig orientierte Trader sollten die Volatilität beachten.

