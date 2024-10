Nike ernennt neuen CEO und Aktienkurs erreicht lokale Höchststände 📈

Nike ist auf dem besten Weg, ein Gap zu schließen, welches vor rund drei Monaten folgend des Quartalsberichts für das 1. Quartal 2024 und eine Herabstufung der Gewinnprognose des Unternehmens für das kommende Geschäftsjahr entstanden ist. Heute ist der Aktienkurs des Unternehmens um mehr als 7 % gestiegen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Aktienkurs von Nike ist um mehr als 7 % gestiegen und hat den höchsten Stand seit dem Gewinnbericht für das 1. Quartal 24 erreicht. Quelle: xStation Der Impuls für den Aufschwung des Unternehmens in der heutigen Sitzung ist die Nachricht von einem Wechsel des CEO. Nach vier Jahren tritt John Donahoe, während dessen Amtszeit Nike die höchste Marktkapitalisierung erreichte, aber auch mehr als 54 % von seinen Höchstständen verlor, von seinem Posten zurück.

Die Entscheidung, den CEO zu wechseln, schien für das Unternehmen dringend erforderlich zu sein. Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs und der schwächelnden Marktposition von Nike sowie des immer deutlicher werdenden Mangels an Produktinnovationen des Unternehmens begannen sich die Bedenken der Investoren im Aktienkurs des Unternehmens zu materialisieren. Von Jahresbeginn bis zum Tief im August hat Nike mehr als 34 % verloren, und selbst nach dem heutigen Kurssprung notiert die Aktie immer noch fast 20 % unter dem Kurs von Anfang 2024.

Die Wahl von Elliott Hill mag einerseits überraschend erscheinen, da der neue CEO nicht gerade „mediengewandt“ ist und praktisch nie in der Öffentlichkeit auftritt. Aus Sicht des Unternehmens scheint die Wahl jedoch durchaus gerechtfertigt zu sein, da Elliot Hill ein echter Veteran unter den Nike-Mitarbeitern ist. Er verbrachte 32 Jahre im Unternehmen, bevor er es 2020 verließ. Während dieser Zeit arbeitete er in Führungspositionen sowohl in der nordamerikanischen als auch in der europäischen Abteilung. Medienberichten zufolge war er einer der voraussichtlichen Kandidaten für die Übernahme der Rolle des CEO von Nike bereits im Jahr 2020, bevor die Rolle an John Donahoe vergeben wurde.

Elliott Hills Rückkehr wird als ein Schritt in Richtung der Rückkehr von Nike zu seinen früheren Gewohnheiten, Traditionen und Strategien gewertet. In den letzten vier Jahren hat Nike seine Strategie stark verändert, und obwohl dies zunächst wie ein guter Schachzug aussah, haben die nachfolgenden „Verbesserungen“ im Laufe der Zeit zu einer Verschlechterung des Unternehmensergebnisses geführt.

Der Kurs der Nike-Aktien reagiert nicht zum ersten Mal so heftig auf die Nachricht vom CEO-Wechsel. Das letzte Mal, dass die Starbucks-Aktien so stark reagierten, war Mitte August, als die Aktien des Unternehmens um 22 % stiegen, nachdem bekannt wurde, dass Brian Niccol (der ehemalige CEO von Chipotle) die neue Rolle übernommen hatte. Seitdem hat Starbucks mehr als 6 % zugelegt.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.