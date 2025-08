KEY TAKEAWAYS Trotz der Erholung im Rahmen des Frühhandels notiert der Index nach wie vor unter der SMA20 / SMA50. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell praktisch zusammen. Der Nasdaq braucht somit Dynamik und Momentum, um über diese beiden Linien zu laufen. Sollte der Move gelingen, so wäre es im Nachgang dessen zwingend, dass es zügig weiter aufwärts in Richtung des Allzeithochs geht. Nasdaq Prognose & Analyse für Mittwoch, den 30.07.2025 Unsere aktuelle Nasdaq Prognose für den 30.07.2025 basiert auf einer ausführlichen Nasdaq Analyse der gestrigen Marktbewegungen und charttechnischen Signale. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Nasdaq eröffnete gestern Morgen bei 23.547 Punkten. Am Vormittag konnte der Index bis in den Bereich von 23.600 Punkten zulegen, ohne jedoch deutlich weiterzukommen. Mit Beginn des offiziellen Handels kam es zu einem Spike auf ein neues Allzeithoch, das jedoch schnell wieder abverkauft wurde. Im weiteren Verlauf fiel der Index in Richtung Süden, bevor eine leichte Stabilisierung einsetzte und erst im Frühhandel eine Erholung sichtbar wurde. Technische Analyse: Stundenchart (1h) Im Stundenchart notierte der Nasdaq zunächst über der SMA20 (aktuell bei 23.510 Punkten), konnte das neue Allzeithoch aber nicht halten und fiel zurück unter diese Durchschnittslinie. Erst an der SMA50 (23.521 Punkte) gelang eine Stabilisierung. Der Nasdaq notiert aktuell weiter unter der SMA20 und SMA50, was für eine schwächere kurzfristige Tendenz spricht.

Um neue Aufwärtsdynamik zu entwickeln, müsste der Index nachhaltig über diese Marken steigen. Gelingt dies, wären Kursziele bei 23.725/45 und anschließend 23.855/65 Punkten möglich. Scheitert der Ausbruch, könnte ein Rücksetzer in Richtung SMA200 (23.367 Punkte) erfolgen. Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral Technische Analyse: 4h-Chart Im 4-Stunden-Chart bleibt das Bild insgesamt bullish, solange der Index über der SMA20 (23.492 Punkte) notiert. Rücksetzer fanden zuletzt immer Unterstützung an der SMA50 (23.378 Punkte). Ein erneuter Anstieg oberhalb der SMA20 könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen, während ein Bruch dieser Linie den Weg bis zur SMA50 öffnen würde. Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch Tagesausblick & mögliche Szenarien Long-Setup: Bei Kursen oberhalb von 23.503 Punkten sind Aufwärtsbewegungen bis zu den Marken 23.519/21, 23.561/63 und weiter bis 23.680/82 und 23.855/57 Punkten möglich.

Short-Setup: Unterhalb von 23.503 Punkten könnte der Nasdaq Druck nach unten erfahren, mit Zielzonen bei 23.482/80, 23.445/43 und tiefer bis 23.186/84 Punkten. Wichtige Widerstände: 23.510/21 – 23.615 – 23.859 – 24.048

Wichtige Unterstützungen: 23.492 – 23.378/67 – 23.109 – 22.996 Fazit – Nasdaq Prognose für den 30.07.2025 Unsere heutige Nasdaq Prognose sieht ein eher seitwärts bis leicht aufwärts gerichtetes Szenario, basierend auf unserer Nasdaq Analyse. Die Wahrscheinlichkeiten liegen aktuell bei 55 % für ein bullisches Szenario und 45 % für eine bärische Entwicklung. Erwartete Tagesrange: 23.611 bis 23.699 Punkte auf der Oberseite und 23.426 bis 23.336 Punkte auf der Unterseite.

