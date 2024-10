Nike rutscht um 6 % ab, nachdem der Konzern seine Prognose zurückgezogen hat und die Quartalsumsätze hinter den Erwartungen zurückblieben 📉

Nike (NKE.US) verliert heute vorbörslich fast 7 %, da die Anleger aufgrund der verfehlten Umsatzziele für das 1. Quartal 2024/2025 und der Rücknahme der Prognose für das Gesamtjahr enttäuscht waren. Das Unternehmen verschob auch den mit Spannung erwarteten „Investor Day“, der für November geplant war, während es sich auf einen neuen CEO vorbereitet. Aufgrund des bevorstehenden Wechsels beschloss Nike, die Prognose für das Geschäftsjahr zurückzuziehen; nun will das Unternehmen eine vierteljährliche Prognose „für den Rest des Jahres“ abgeben. Umsatz: 11,59 Milliarden US-Dollar gegenüber 11,65 Milliarden US-Dollar (prognostiziert) und 12,94 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, was einem Rückgang von 10 % entspricht

11,59 Milliarden US-Dollar gegenüber 11,65 Milliarden US-Dollar (prognostiziert) und 12,94 Milliarden US-Dollar im Vorjahr, was einem Rückgang von 10 % entspricht Gewinn pro Aktie: 0,70 USD gegenüber 0,52 USD erwartet und 0,94 USD ein Jahr zuvor (Nettoergebnis von 1,05 Mrd. USD gegenüber 1,45 Mrd. USD ein Jahr zuvor) (Rückgang um 28 % YoY

USD gegenüber 0,52 USD erwartet und 0,94 USD ein Jahr zuvor (Nettoergebnis von 1,05 Mrd. USD gegenüber 1,45 Mrd. USD ein Jahr zuvor) (Rückgang um 28 % YoY Bruttomarge: 45,4 % gegenüber 44,4 % erwartet von Street Account, 1,2 % höher als 44,2 % im vorherigen Quartal Das Geschäft von Nike verliert an Fahrt Die Verkäufe über Nike Direct gingen im Jahresvergleich um 12 % zurück, und Nike Digital verzeichnete im Jahresvergleich einen Rückgang von fast 20 %. Die Verkäufe in den Nike-Geschäften stiegen im Jahresvergleich um 1 %, aber die Großhandelsverkäufe gingen um 7 % zurück, was darauf hindeutet, dass weitere Rabatte erforderlich sein könnten, um Lagerbestände zu verkaufen. Das Unternehmen verzeichnete eine Steigerung der Bruttomarge um 1,2 % auf 45,4 %, was auf niedrigere Kosten und Preisaktionen zurückzuführen ist. Der effektive Steuersatz war mit 19,6 % im Vergleich zu 12 % im Vorjahr viel höher, was die Kosten in die Höhe trieb. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten gingen im Jahresvergleich leicht um 2 % zurück. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Sehr schwache Ergebnisse aus Nordamerika (ein wichtiger Markt für Unternehmen) mit einem Umsatzrückgang von 11 % und einem Rückgang der Verkäufe in den Geschäften um 1 % YoY (Nike Direct und Nike Digital um 11 % bzw. 15 % gesunken). Auch die Verkäufe in der EMEA-Region gingen im Vergleich zum Vorjahr um 12 % zurück, während die Einnahmen in Greater China im Vergleich zum Vorjahr um 3 % sanken (Nike Direct um 16 % und Nike Digital um 34 % im Jahresvergleich gesunken). Die Umsätze in der APLA-Region waren im Vergleich zu anderen Märkten recht stark, mit einem Rückgang von „nur“ 2 % im Jahresvergleich und einem Umsatzanstieg von 9 % in NIKE-Geschäften. Nike, das über die schwachen Umsätze der Marke Jordan informiert wurde, erwartet nun anhaltende Rückgänge im Lifestyle-Geschäft für Männer und Frauen.

Auch die Verkäufe in der EMEA-Region gingen im Vergleich zum Vorjahr um 12 % zurück, während die Einnahmen in Greater China im Vergleich zum Vorjahr um 3 % sanken (Nike Direct um 16 % und Nike Digital um 34 % im Jahresvergleich gesunken). Die Umsätze in der APLA-Region waren im Vergleich zu anderen Märkten recht stark, mit einem Rückgang von „nur“ 2 % im Jahresvergleich und einem Umsatzanstieg von 9 % in NIKE-Geschäften. Nike erwartet für das 2. Quartal 2025 einen Umsatz von 8 bis 10 %, wobei die Marge um etwa 1,5 % sinkt und die VVG-Kosten im Vergleich zum Vorjahr unverändert bleiben; effektiver Steuersatz im hohen Zehnerbereich. Das Unternehmen informierte über ein „zweistelliges“ Wachstum beim Verkauf neuer Schuhprodukte (globaler Fußball, Laufschuhe); starkes Wachstum beim Modell Pegasus 41 (Wachstum im mittleren Zehnerbereich im Jahresvergleich), starke Orders für Frühjahr '25 gemeldet. Die Nachfrage in der Region Greater China ist jedoch nach wie vor schleppend, mit einer Verlangsamung auf dem US-Markt und Einzelhandelsumsätzen, die hinter den Erwartungen zurückblieben (Problem mit den Lagerbeständen, Druck auf Rabatte). Nike im Tageschart Die Nike-Aktie reagierte mit einem (heutigen) Rückgang, nachdem sie den Widerstand EMA200 (rote Linie) erreicht hatte. Die aktuellen Vorhandelsnotierungen deuten auf eine Eröffnung bei 83 $ pro Aktie hin, was immer noch fast 20 % über dem Mehrjahrestief von 70 $ liegt. Quelle: xStation5 von XTB Nike Finanzübersichten Angesichts der Verlangsamung des Unternehmensgeschäfts (sinkende Umsätze, gemischte Nettoerträge, unter Druck stehende Margen und weitere makrobezogene Unsicherheiten), Multiplikatoren mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 30 und einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis, das fast 10 % über dem Durchschnitt des S&P 500 liegt, können wir vorsichtig davon ausgehen, dass die Unternehmensbewertung überzogen zu sein scheint. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Quelle: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P. 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

