Während sich der Handel in Europa und ganz besonders Deutschland und hier im DAX (Ticker: DE40 oder DE40.cash) am Freitag folgend auf den Feiertag „Tag der Deutschen Einheit“ eher dünn darstellt, liegt der Hauptfokus der internationalen Trader heute wohl auf dem US-Arbeitsmarktbericht Non-Farm Payrolls und hier potenziell auf Silber (Ticker: SILVER)... ► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: SILVER Non-Farm Payrolls im Fokus – Silber vor bullishem Breakout Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Rohstoff Trading |🔴 Silber Handelsideen 🔴 Prognose & Ausblick Diese werden mit 140.000 neu-geschaffenen Stellen ex-Agrar erwartet, aber ausgehend von den JOLTs am Dienstag und den ADP-Zahlen am Mittwoch, die beide leicht über der Erwartung veröffentlicht wurden, ist nicht auszuschließen, dass auch die NFPs heute leicht besser veröffentlicht werden. Dieser Erwartung entgegen stehen die Beschäftigungsindizes im ISM, die sowohl für das verarbeitende als auch das nicht-verarbeitende Gewerbe unter der Erwartung bzw. dem Vormonat veröffentlicht wurden und eher für einen „durchwachsenen“ NFP-Print sprechen. Wie dem auch sei, mein Hauptaugenmerk liegt in der Tat auf Silber (Ticker: SILVER). Anders als Gold (Ticker: GOLD) hat sich Silber bis jetzt noch nicht auf neue Jahreshochs oder gar Allzeithochs aufgemacht, könnte heute aber zu einer ernsthaften Attacke auf die aktuellen Jahreshochs aus dem Mai um $32.50 ansetzen. Getriggert werden könnte eine solche Attacke und nachhaltiger Bruch höher durch einen NFP-Print deutlich unter 100.000 neu-geschaffener Stellen ex-Agrar, was zu einer nochmals deutlicheren Verschiebung in Richtung eines weiteren 50 Basispunkte Zinsschritts auf der Unterseite bis Dezember 2024 führen dürfte. Ein erstes Kursziel für einen Momentum Breakout fände sich meiner Einschätzung nach in Gefilden um $32.80/33.00, in der Tat könnte ein solcher Bruch und Halten oberhalb von $32.50 in den Jahresschluss einen Lauf in Gefilde um $37.00 nach sich ziehen. Silber Chartanalyse – Stundenchart:  2024 KENNT EINEN SIEGER!    AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

