KEY TAKEAWAYS Aktienkurs liegt derzeit etwa 1 % im Minus

Wachstumsziele für 2025 gesenkt

gesenkt Analysten von UBS stuften die Aktie kürzlich auf „neutral“ herab ► Novo Nordisk ISIN: DK0062498333 | WKN: A3EU6F | Ticker: NOVOB Börse aktuell: Novo Nordisk Aktie nach Q2-Zahlen unter Druck Die Novo Nordisk Aktie hat nach der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen zunächst leicht im Plus eröffnet, drehte jedoch schnell ins Minus. Der Aktienkurs liegt derzeit etwa 1 % im Minus, trotz besser als erwarteter Verkaufszahlen für das Abnehmpräparat Wegovy. Die Erlöse aus dem Verkauf von Wegovy beliefen sich auf 19,53 Milliarden DKK, leicht über den Erwartungen von 19,2 Milliarden DKK. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Neues Strategiekonzept zur Effizienzsteigerung Das dänische Pharmaunternehmen präsentierte parallel eine neue Unternehmensstrategie. Diese fokussiert sich auf eine verbesserte kommerzielle Umsetzung, Kostenoptimierung und langfristige Investitionen in Forschung und Entwicklung. Die Maßnahmen folgen auf eine turbulente Woche, in der das Unternehmen eine Gewinnwarnung aussprach und überraschend CEO Lars Fruergaard Jørgensen durch Maziar Mike Doustdar ersetzte. Börsenwert & Konkurrenzdruck: Herausforderungen für die Novo Nordisk Aktie Im Jahr 2024 war Novo Nordisk Europas wertvollstes börsennotiertes Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 650 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile ist dieser Wert jedoch auf rund 212 Milliarden US-Dollar gefallen. Gründe sind unter anderem: Wachsende Konkurrenz im GLP-1-Markt, vor allem durch US-Rivalen wie Eli Lilly mit Zepbound

Rechtliche Schlupflöcher , die US-Apotheken erlauben, Wegovy- und Ozempic-Alternativen zu produzieren

Zunehmender Preisdruck und nachlassende Wachstumsdynamik Trotz dieser Herausforderungen hat das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt, gleichzeitig jedoch die Wachstumsziele für 2025 von 13–21 % auf 8–14 % gesenkt – bereits die zweite Korrektur in diesem Jahr. Q2-Zahlen im Überblick Kennzahl Wert Veränderung YoY Umsatz 76,86 Mrd. DKK (~11,92 Mrd. USD) +18 % EBIT 33,45 Mrd. DKK +29 % Trotz des soliden Wachstums lagen beide Kennzahlen leicht unter den Analystenerwartungen. Analystenstimmung & Kursentwicklung Die Novo Nordisk Aktie hat seit dem Hoch bei rund 900 DKK deutlich an Wert verloren und notiert aktuell bei etwa 305 DKK – ein historischer Kursrückgang. Analysten von UBS stuften die Aktie kürzlich auf „neutral“ herab und verwiesen auf die verschärfte Wettbewerbssituation. Mit einem KGV von rund 14 ist die Bewertung im Branchenschnitt, aber nicht mehr durch ein überdurchschnittliches Wachstum gerechtfertigt. Die Börse bewertet die Zukunft der Novo Nordisk Aktie zunehmend skeptischer – besonders vor dem Hintergrund wachsender regulatorischer Risiken und rechtlicher Unsicherheiten. Ausblick: Was erwartet die Börse aktuell von Novo Nordisk? Unter neuer Führung steht Novo Nordisk vor einem entscheidenden Strategiewechsel. Im Zentrum stehen: Kostenreduktion

Stärkung der Marktposition

Verteidigung der Margen gegen Generika und Nachahmerpräparate Die kommenden Wochen werden zeigen, wie überzeugend Doustdars Strategie die Investoren zurückgewinnen kann. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in DKK. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit: Novo Nordisk Aktie bleibt unter Beobachtung – Börse aktuell reagiert sensibel Trotz guter Produkte wie Wegovy und Ozempic steht Novo Nordisk unter starkem Druck. Die Börse aktuell reagiert sensibel auf jede Prognoseanpassung, Managementveränderung oder regulatorische Entwicklung. Für Anleger bleibt die Aktie eine spannende, aber risikobehaftete Position im Pharmasektor.

