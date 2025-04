Novo Nordisk und Hims & Hers gehen eine Partnerschaft für den Vertrieb von Wegovy ein 💉

Novo Nordisk (NOVOB.DK) hat eine Partnerschaft mit Hims & Hers (HIMS.US) bekannt gegeben, einer Telemedizinplattform, die unter anderem den Verkauf von Medikamenten anbietet. Durch die Partnerschaft kann Hims & Hers Wegovy, das Medikament von Novo Nordisk zur Gewichtsreduktion, verkaufen. Diese Ank√ľndigung ist besonders bedeutsam, da Hims & Hers zuvor eine g√ľnstigere Mischform von Wegovy von Novo Nordisk und Zepbound von Eli Lilly verkauft hatte, als diese Medikamente von der FDA als Mangelware eingestuft waren. Nachdem die Hersteller ihre Lieferprobleme gel√∂st hatten, wurde der Verkauf von Mischformen illegal, was die Umsatzentwicklung von Hims & Hers erheblich gef√§hrdete. Infolgedessen sank der Aktienkurs des Unternehmens gegen√ľber den H√∂chstst√§nden im Februar um √ľber 60 %. Die neue Partnerschaft mit Novo Nordisk bietet die M√∂glichkeit, die starke Kundennachfrage nach Medikamenten zur Behandlung von Fettleibigkeit aufrechtzuerhalten, wodurch die Aktien von Hims & Hers im vorb√∂rslichen Handel um etwa 30 % zulegten. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ¬† Die Aktien von Hims & Hers machen alle Verluste des Monats April im vorb√∂rslichen Handel wieder wett. Quelle: xStation F√ľr Novo Nordisk er√∂ffnet die Zusammenarbeit neue Vertriebskan√§le f√ľr seine Medikamente gegen Fettleibigkeit in einem wichtigen Marktsegment ‚Äď einem Bereich, der f√ľr das Unternehmen eine wichtige Einnahmequelle darstellt. Nach Bekanntgabe der Nachricht stieg die Aktie von Novo Nordisk um rund 3 %. . Die Novo Nordisk-Aktie befindet sich seit Mitte 2024 in einem starken Abw√§rtstrend, der sich seit Anfang 2025 noch beschleunigt hat. Das Unternehmen hat seit den H√∂chstst√§nden im Juli rund 60 % seines Wertes verloren.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergeb√ľhren denken zu m√ľssen!

