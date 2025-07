🔴Nvidia-Aktie 2025: 4% Kursplus durch H20-Chip-Export nach China

Die Nvidia-Aktie (Ticker: NVDA) gehörte am Dienstag zu den Top-Performern an der Wall Street mit einem Kursplus von über 4%. Der Auslöser: Eine bevorstehende Exportlizenz für Nvidias H20-Chips nach China. Diese Entwicklung stärkt die Position des weltweit wertvollsten Unternehmens im Halbleitermarkt und eröffnet neues Kurspotenzial. Erfahre mehr, warum Nvidia 2025 ein Top-Investment bleibt! Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Nvidia Handelsideen 🔴 Nvidia Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Nvidia | WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA Key Takeaways Exportlizenz für China: Nvidia erhält die Genehmigung für den Verkauf von H20-Chips, was den Marktanteil in China stärken wird.

Kursplus von 4%: Die Nvidia-Aktie profitiert von positiven Nachrichten und zeigt weiteres Potenzial bis ca. $185.

KI-Führerschaft: Nvidias Engagement in der künstlichen Intelligenz untermauert seine globale Marktposition. Warum steigt die Nvidia-Aktie? Am Dienstag blieb der Nasdaq 100 nahezu unverändert, doch die Nvidia-Aktie stach mit einem Plus von über 4% heraus. Der Grund liegt in der Nachricht, dass Nvidia bald wieder seine H20-General-Processing-Units nach China liefern darf. Diese Chips sind zentral für Anwendungen in der künstlichen Intelligenz (KI), einem Bereich, in dem Nvidia weltweit führend ist. Hintergrund: US-Exportbeschränkungen Im April 2025 verhängte die US-Regierung Exportbeschränkungen, die den Verkauf von Nvidias H20-Chips nach China stoppten. Diese Maßnahme reduzierte Nvidias Marktanteil in China laut CEO Jensen Huang um fast die Hälfte. Nach intensiven Verhandlungen, einschließlich eines Treffens mit US-Präsident Donald Trump, hat die Regierung nun grünes Licht für die Lizenzen gegeben. Dies ist ein klarer Wachstumskatalysator für Nvidia. Auswirkungen auf den Halbleitermarkt Die Freigabe der Exportlizenz stärkt Nvidias Position im chinesischen Markt, einem der größten Absatzmärkte für Halbleiter. Die H20-Chips sind speziell für KI-Anwendungen optimiert und könnten Nvidia helfen, seinen Vorsprung gegenüber Konkurrenten wie AMD oder Intel auszubauen. Potenzial für Investoren Kursziel von $185 : Experten schätzen, dass die Exportfreigabe die Marktkapitalisierung von Nvidia um bis zu 10% steigern könnte.

Langfristiges Wachstum : Die wachsende Nachfrage nach KI-Technologien unterstützt Nvidias Wachstumskurs.

Starke Marktposition: Nvidia bleibt führend in der Entwicklung von Chips für KI und Gaming. Fazit Die Nvidia-Aktie profitiert von der bevorstehenden Exportlizenz für H20-Chips nach China, was das Unternehmen als führenden Akteur im Halbleitermarkt und in der KI-Branche stärkt. Mit einem potenziellen Kursziel von $185 bleibt Nvidia ein attraktives Investment. Nutze die xStation von XTB, um von diesen Marktchancen zu profitieren. Starte jetzt mit einem Demokonto! Nvidia Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

