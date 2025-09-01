Nvidia Aktie nach starken Zahlen – Jetzt Aktien kaufen oder abwarten? 💻

Einleitung Die Nvidia Aktie bleibt einer der heißesten Titel im Technologiesektor. Nach erneuten Rekordumsätzen und einem optimistischen Ausblick stellt sich für Anleger die Frage: Sollte man jetzt Nvidia Aktien kaufen, oder folgt nach dem starken Anstieg eine Konsolidierung? ► Nvidia | WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA ✅ Drei Key Takeaways 📊 Starke Quartalszahlen trotz China-Bremse Umsatz: 46,74 Mrd. USD (Erwartung: 46,06 Mrd. USD)

Gewinn je Aktie: 1,05 USD (Erwartung: 1,01 USD)

Prognose für Q3: 54 Mrd. USD ± 2 %, über Markterwartung 🤖 KI-Infrastruktur bleibt Wachstumstreiber Umsatz im Rechenzentrum: 41,1 Mrd. USD (+56 % YoY)

Nachfrage nach Blackwell-Chips steigt – 70 % Anteil am Rechenzentrumsumsatz

Nvidia erwartet Investitionen von 3–4 Billionen USD in KI-Infrastruktur bis 2030 ⚠️ Risiken & Konsolidierungsgefahr Keine H20-Chip-Lieferungen nach China – 8 Mrd. USD Umsatzpotenzial vorerst ungenutzt

4,5 Mrd. USD Abschreibungen auf China-Chips

📊 Fundamentaldaten zur Nvidia Aktie (Q2 2026) Kennzahl Wert Gewinn je Aktie 1,05 USD Umsatz gesamt 46,74 Mrd. USD (+56 %) Prognose Umsatz Q3 54 Mrd. USD ± 2 % Rechenzentrumsumsatz 41,1 Mrd. USD Blackwell-Chip Anteil ~70 % 🧠 Fazit: Nvidia Aktie – Aktien kaufen oder lieber abwarten? Die Nvidia Aktie überzeugt mit beeindruckenden Wachstumszahlen und klarer Marktführerschaft im KI-Bereich. Langfristig spricht vieles für weiteres Potenzial, vor allem durch den Ausbau der globalen KI-Infrastruktur. Kurzfristig jedoch könnte es nach dem extremen Kursanstieg 2024 zu einer Konsolidierung kommen. Anleger, die Aktien kaufen wollen, sollten Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit nutzen. Nvidia Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

