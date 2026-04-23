Nvidia Aktie treibt Börse Aktuell - Wachstum im S&P 500 stark konzentriert

An der Börse Aktuell dominiert weiterhin ein klares Narrativ: Die sogenannten „Magnificent 7“ treiben den Großteil des Gewinnwachstums im S&P 500. Neue Daten für das erste Quartal 2026 zeigen jedoch ein differenzierteres Bild - insbesondere mit Blick auf die Nvidia Aktie.

► Nvidia ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422 | Ticker: NVDA

Nvidia Aktie als zentraler Wachstumstreiber im S&P 500

Schätzungen zufolge werden die „Magnificent 7“ im ersten Quartal 2026 ein Gewinnwachstum von 22,8% im Jahresvergleich erzielen. Die übrigen 493 Unternehmen im S&P 500 kommen dagegen auf 10,1% im Jahresvergleich.

Auf den ersten Blick bestätigt dies die Dominanz der großen Tech-Konzerne. Doch diese Stärke ist weniger breit abgestützt als angenommen. Der entscheidende Faktor ist die Nvidia Aktie, die einen überproportionalen Anteil am gesamten Gewinnwachstum liefert.

Ohne Nvidia fällt das Bild deutlich schwächer aus:

Wachstum der „Magnificent 7“ sinkt von 22,8% auf 6,4% im Jahresvergleich

Damit liegt die Gruppe sogar unter dem restlichen Markt

Börse Aktuell: Breiteres Wachstum außerhalb der Mega-Caps

Die aktuellen Daten zeigen, dass das Wachstum im S&P 500 zunehmend breiter wird. Ohne die Nvidia Aktie wachsen die übrigen Unternehmen im Index schneller als die verbleibenden Mitglieder der „Magnificent 7“.

Zu den wichtigsten Treibern hinter Nvidia zählen:

Micron Technology

Eli Lilly

Broadcom

Sandisk

Dies deutet darauf hin, dass sich die Dynamik an der Börse Aktuell verändert und nicht mehr ausschließlich von wenigen Tech-Giganten abhängt.

Quelle: XTB Research

Jahresausblick 2026 bestätigt die Rolle der Nvidia Aktie

Auch im Gesamtjahr 2026 bleibt das Bild ähnlich:

„Magnificent 7“: 24,6% im Jahresvergleich

Restlicher S&P 500: 15,9% im Jahresvergleich

Doch erneut zeigt sich die Bedeutung der Nvidia Aktie:

Ohne Nvidia sinkt das Wachstum der Gruppe auf 13,2% im Jahresvergleich

Damit liegt es unter dem restlichen Markt

Risiko für Anleger: Konzentration auf die Nvidia Aktie

Für Investoren ergibt sich daraus ein klares Risiko: Das Gewinnwachstum an der Börse Aktuell ist stark konzentriert. Wenn ein einzelnes Unternehmen wie Nvidia einen Großteil der Dynamik trägt, steigt die Anfälligkeit für Enttäuschungen.

Gerade bei hohen Bewertungen im Technologiesektor kann bereits eine schwächere Entwicklung der Nvidia Aktie zu breiteren Marktreaktionen führen.

Nvidia Aktie: Technischer Ausblick

Die Nvidia Aktie notiert aktuell über 200 USD und liegt rund 8% über der 200-Tage-EMA. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Ausbruch über die Hochs aus Herbst 2025.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Börse Aktuell ohne Nvidia weniger stark

Die Analyse zeigt klar: Die Stärke der „Magnificent 7“ basiert zunehmend auf der Nvidia Aktie. Ohne diesen Treiber verliert das Argument einer dominanten Tech-Rally deutlich an Gewicht.

Für Anleger bedeutet das:

Einzelwerte rücken stärker in den Fokus

Die Marktbreite nimmt zu

Die Nvidia Aktie bleibt der Schlüsselwert an der Börse Aktuell

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