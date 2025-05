Am Mittwoch lagen alle Augen auf den Quartalszahlen des Halbleitergiganten Nvidia (Ticker: NVDA). Und Nividia „rockte“ es mal wieder, handelt vorbörslich mehr als 5% ĂŒber seinem Schlusskurs von Mittwoch und nimmt Kurs auf seine Allzeithochs. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔮 Nvidia Handelsideen 🔮 Nvidia Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen â–ș Nvidia | WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA Nicht nur, dass Nvidia einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,96 US-Dollar und einen Umsatz von 44,06 Milliarden US-Dollar fĂŒr sein abgelaufenes GeschĂ€ftsquartal ĂŒber der Erwartung der Wall Street (0,93 USD bzw. 43,31 Milliarden US-Dollar) auswies. Zudem zeigen die Zahlen einen anhaltenden Boom im Bereich Rechenzentren auf, welches ein Wachstum von 73 % gegenĂŒber dem Vorjahr verzeichnete. Ein wenig verstimmt haben könnte die Marktteilnehmer eventuell der Ausblick fĂŒr das laufende GeschĂ€ftsquartal, fĂŒr das Nvidia mit einem Umsatz von etwa 45 Mrd. USD rechnet, die Wall Street hingegen mit 45,9 Mrd. USD gerechnet hatte, wobei der Hauptgrund aber in den jĂŒngsten ExportbeschrĂ€nkungen fĂŒr seine H20-Chips fĂŒr China liegt, ohne welche die Guidance um etwa 8 Mrd. USD höher ausgefallen wĂ€re. Wettgemacht werden konnte diese „EnttĂ€uschung“ (Anmerkung: ich muss mir an dieser Stelle wirklich das Schmunzeln verkneifen
 😊) durch den Umstand, dass Nvidia erklĂ€rte, dass die Bruttomarge fĂŒr das Quartal weiter bei beachtlichen 61% lag, ohne die China-bezogenen Kosten 71,3% betragen hĂ€tte. Nvidia stellte auch die Nutzung seiner Blackwell-Chips heraus: laut AusfĂŒhrungen des Nvidia-CFO Kress hat Microsoft demnach „Zehntausende von Blackwell-GPUs eingesetzt und wird voraussichtlich auf Hunderttausende aufstocken“, was vor allem auf die Beziehung zu OpenAI zurĂŒckzufĂŒhren ist. Kurzfassung: der KI-Boom hĂ€lt an und Nvidia ist in einer sehr komfortablen Position, von diesem zu profitieren. Aber damit fĂŒr Investoren nicht genug, auch Tesla (Ticker: TSLA) wurde in den Quartalszahlen indirekt und von Jensen Huang in einem spĂ€teren Interview mit CNBC sehr direkt erwĂ€hnt: demnach wies Nvidia fĂŒr seinen Automobil- und Robotikbereich ein Umsatzwachstum von 72% auf 567 Millionen US-Dollar aus, fĂŒhrte den Anstieg auf zusĂ€tzliche VerkĂ€ufe seiner Chips und Software fĂŒr selbstfahrende Autos zurĂŒck. Huang selbst sagte dann im Interview mit CNBC (Link): "Wir arbeiten viel mit Tesla und xAI zusammen. Elon ist ein außergewöhnlicher Ingenieur. Wir werden noch viele weitere Computer gemeinsam entwickeln. Sein selbstfahrendes Auto, sein Optimus-Roboter – jedes einzelne dieser Produkte ist weltweit fĂŒhrend und revolutionĂ€r. Die Chance fĂŒr Optimus steht kurz bevor. Es ist sehr wahrscheinlich, dass humanoide Roboter Roboter sein werden, die wir relativ einfach in der Welt einsetzen können, und dies ist der erste Roboter, der das Potenzial hat, die fĂŒr den technologischen Fortschritt erforderliche StĂŒckzahl und technologische Reife zu erreichen. Ich denke, dies ist wahrscheinlich die nĂ€chste Multi-Billionen-Dollar-Industrie." Eine EinschĂ€tzung des CEOs des derzeit ausgehend von der Marktkapitalisierung zweitwertvollsten Unternehmens der Welt nach Microsoft, die Investoren nicht unterschĂ€tzen sollten
 Aber schauen wir auf die Aktie von Nvidia: am Donnerstag dĂŒrfte der Hauptfokus auf der Region um 140 US-Dollar liegen: kann dieses Level gehalten werden und wir bekommen allenfalls einen kurzen Flush in diese Gefilde zu sehen, scheint meiner EinschĂ€tzung nach ein Test der Allzeithochregion um 150 US-Dollar sehr wahrscheinlich, entsprechend wenigstens einer Kursbewegung von 1er ATR. Dennoch bin ich bezĂŒglich eines direkten „Durchmarsches“ auf der Oberseite zunĂ€chst skeptisch, wĂŒrde hier eine enge Konsolidierung ĂŒber einige Tagen knapp unter der Marke von 152 US-Dollar sehen wollen, bevor dann ein deutlicher Bruch und Push in Gefilde um mindestens 160 US-Dollar denkbar wĂŒrde.  Nvidia Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials fĂŒr alle AnfĂ€nger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswÀhlen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswÀhlen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

 Teil 7: Alles zu KGV, Dividendenrendite und mehr

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.