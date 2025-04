Die Nvidia-Aktien fallen heute um √ľber 5 % ‚Äď ein harter Schlag an einem Tag, an dem Trumps Druck auf die Fed negativ aufgenommen wird. Die Nvidia-Aktien sehen sich jedoch einer weiteren Bedrohung gegen√ľber: der Auslieferung neuer Chips durch Huawei. Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA Nvidia-Aktien leiden weiterhin unter Trumps Beschr√§nkungen Nachdem die Nvidia-Aktie letzte Woche nach Trumps neuen Exportbeschr√§nkungen f√ľr den H20-Chip nach China stark gefallen war, sind die Auswirkungen noch nicht vorbei. Heute berichteten einige Medien √ľber eine gro√üe Lieferung von Huawei-910C-KI-Chips an chinesische Unternehmen im n√§chsten Monat. Sollte dies zutreffen, w√ľrde dies zeigen, dass chinesische Unternehmen nicht bereit sind, ihre KI-Offensive aufgrund der Beschr√§nkungen f√ľr Nvidia zu verlangsamen. Dar√ľber hinaus bleiben die Chips von Nvidia zwar weiterhin die fortschrittlichsten, doch die Unm√∂glichkeit, Systeme der n√§chsten Generation zu liefern, wird den Wettbewerb mit anderen GPU-Entwicklern in China erschweren, und deren Effizienz wird leichter zu erreichen sein. Tats√§chlich konkurrieren die 910C-Chips von Huawei mit den H100-Chips von Nvidia, deren Export nach China seit 2022 verboten ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nvidia sucht nach Alternativen Unterdessen hat sich Jensen Huang, CEO von Nvidia, mit dem japanischen Premierminister getroffen und vorgeschlagen, dass das Land mehr Strom erzeugen sollte, um den Bedarf an k√ľnstlicher Intelligenz zu decken, sowie neue Infrastrukturen aufzubauen. Die Aktien von Nvidia sind im Jahr 2025 bereits um 30 % gefallen, was vor allem auf Bef√ľrchtungen zur√ľckzuf√ľhren ist, dass gro√üe Unternehmen wie Meta, Alphabet oder Microsoft in den n√§chsten Jahren in KI investieren k√∂nnten. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln ¬† Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergeb√ľhren denken zu m√ľssen!

