Nvidia verliert fast 300 Mrd. USD Marktkapitalisierung 🔴 schon bald wieder unter $100?

In unserem gestrigen Game Plan für die Wallstreet skizzierten wir zum Wochenstart ein eher bearishes Bild für NVDA und sollten Recht behalten. NVDA brach gleich zur Eröffnung der Wallstreet unter das thematisierte Level bei $117 und sah in den Folgestunden weitere Abschläge die sich m Tagesschluss auf ein Minus von 9.53% zum Schlusskurs vergangene Woche Freitag aufsummierten und ausgehend von der Marktkapitalisierung von rund 3 Billionen USD am Freitag einem „Zusammendampfen" der Marktkapitalisierung um 279 Milliarden Dollar an einem einzigen Börsenhandelstages entsprach – ein (Negativ-)Rekord, denn soviel hat ein US-Unternehmen noch nie an einem Tag an Marktwert verloren. Und nachbörslich ging es um weitere 2.4% unter mehr als 21 Millionen gehandelter Stücke abwärts: demnach hat das US-Justizministerium Berichten zufolge eine Vorladungen an Nvidia und andere Unternehmen verschickt, um Bedenken nachzugehen, dass der KI-Chip-Riese seine Dominanz im Bereich der künstlichen Intelligenz ausnutzt. Bloomberg berichtete unter Berufung auf mit der Untersuchung vertraute Personen, dass die Regierung „Vorladungen an Nvidia Corp. und andere Unternehmen verschickt hat, um Beweise dafür zu suchen, dass der Chiphersteller Kartellgesetze verletzt hat, was eine Eskalation ihrer Untersuchung gegen den dominanten Anbieter von KI-Prozessoren darstellt." Ausgehend hiervon bleibt die Aktie kurzfristig Short einzuschätzen und in den kommenden Tagen ist nicht auszuschließen, dass NVDA in Gefilde um und auch unter $100 fällt, wobei ein potenzielles „Level of Interest" in Gefilden um $92-94 auszumachen sein dürfte, einer Region um die der seit Jahresbeginn durchschnittlich bezahlte, Volumen-gewichtete Durchschnittspreis verläuft. Mit Blick auf den heutigen Handelstag sind kurzfristige „Pops" durchaus einzukalkulieren, wobei eine Aufhellung des bearishen Grundmodus erst mit einem Rücklauf und Halten über $110 zu sehen wäre.

