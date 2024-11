Nvidia (NVDA.US) wird erneut im Rampenlicht der Märkte stehen, da das Unternehmen heute nach der US-Sitzung die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 (drittes Kalenderquartal 2024) bekannt geben wird. Nach einer Kurssteigerung von mehr als 180 % seit Jahresbeginn ist das Unternehmen zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt geworden, und die Bewertungen sind so anspruchsvoll, dass selbst ein sehr guter Bericht (tatsächlich wird kein anderer in Betracht gezogen) möglicherweise nicht ausreicht, um Hunderte von Milliarden Dollar mehr für den Kauf der Aktie zu generieren und Gewinnmitnahmen zu stoppen. Die inoffizielle Messlatte für Nvidia liegt hoch, und die Anleger hoffen vor allem auf großartige Prognosen, die jede teilweise Enttäuschung bei den Quartalsergebnissen „auslöschen“ könnten, die laut Bloomberg Intelligence durch logistische Probleme beeinträchtigt worden sein könnten. Die Umsatzprognosen deuten auf ein Wachstum von 84 % gegenüber dem Vorjahr und ein Ergebnis von 33,28 Milliarden US-Dollar hin, während das Unternehmen selbst im zweiten Quartal 32,5 Milliarden US-Dollar bei einer Fehlerspanne von 2 % erwartet hatte. Der Markt erwartet, dass der Sektor der Rechenzentren einen Umsatz von 29,5 Milliarden US-Dollar erzielen wird, was einer Steigerung von 200 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 89 % gegenüber dem Vorjahr auf 0,74 US-Dollar steigen.

Amazon, Microsoft, Alphabet und Meta Platforms haben hohe Ausgaben für Rechenzentren und eine breitere KI-Infrastruktur in der Zukunft angekündigt und sind die größten Kunden von Nvidia. Allen diesen Unternehmen (mit Ausnahme von Super Micro Computer) geht es gut, was zweifellos als guter Indikator für die kommenden Quartale gewertet werden kann. Die Frage ist, ob die neuen Prognosen ausreichen werden, um den Markt anzukurbeln.

Die Bruttomarge von Nvidia fiel im zweiten Quartal auf 75,1 %, im Vergleich zu 78,4 % im ersten Quartal. Die Kosten werden daher ebenfalls im Fokus stehen, obwohl Analysten davon ausgehen, dass die Margen im dritten Quartal wahrscheinlich weiter auf 74,4 % fallen werden; Nvidia erwartet im dritten Quartal höhere Betriebskosten (mindestens 3 Milliarden US-Dollar).

BNP Paribas erwartet, dass das Unternehmen die Umsatzerwartungen um 2 Milliarden US-Dollar übertreffen wird, und meldet ca. 35,5 Milliarden US-Dollar. Die Umsatzprognose wird vierteljährlich um 4 Milliarden US-Dollar höher ausfallen (Prognose für das laufende Quartal). Die Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr 2025 (Kalenderjahr 2024) wird voraussichtlich bei mehr als 125 Milliarden US-Dollar liegen. Die durchschnittliche Analystenprognose für Nvidia-Aktien liegt bei etwa 159 US-Dollar pro Aktie (etwa 10 % über dem aktuellen Aktienkurs). Der Markt preist nach dem Bericht eine Volatilität von 8 % für die Aktie ein. Die Spanne der Erwartungen für den Verkauf liegt laut Bloomberg-Analysten derzeit bei 8 Milliarden US-Dollar, was zeigt, dass der Markt glaubt, dass die Überraschung heute in beide Richtungen gehen könnte. Blackwell AI – Katalysator für eine weitere Wachstumswelle oder der Beginn von Problemen? Im Mittelpunkt des Interesses der Märkte werden die Kommentare des Unternehmens zu den Blackwell-AI-Chips stehen, die in den kommenden Quartalen voraussichtlich zu einem immer wichtigeren Umsatztreiber für das Unternehmen werden und möglicherweise seinen Wettbewerbsvorteil in der Hochleistungs-GPI-Branche, in der sein Marktanteil derzeit bei etwa 90 % liegt, weiter ausbauen werden.

Nvidia „bewirbt“ Blackwell-Chips und suggeriert, dass der Kauf für Unternehmen kosteneffizient ist, da Betriebskosten und Stromverbrauch durch die Verwendung von LLMs (Large Language Models) um das bis zu 25-Fache gesenkt werden können.

The Information wies auf Überhitzungsprobleme bei Nvidias Blackwell-Prozessoren hin, wenn diese in Server-Racks installiert werden; der Markt hat jedoch einige der negativen Reaktionen auf diese Berichte verworfen. Es ist bekannt, dass die Massenproduktion von Blackwell-Chips aufgrund nicht näher bezeichneter Designprobleme vom dritten Quartal auf Dezember dieses Jahres verschoben wurde. Daher könnte die Reaktion der Märkte von den Kommentaren zu diesem Thema abhängen. Die Käufer würden wahrscheinlich erwarten, dass das Unternehmen den Produktionsstart im Dezember bestätigt und betont, dass die Nachfrage nach Blackwell auf einem Rekordhoch ist und die Produktionskapazität deutlich übersteigt. Je mehr Unsicherheit das Unternehmen auf der Konferenz zu diesem Thema signalisiert (oder schlimmer noch, den Produktionsstart auf 2025 verschiebt), desto heftiger dürfte die Reaktion des Marktes ausfallen. Ein weiteres Thema, dem der Markt Aufmerksamkeit schenken wird, ist die Situation des Geschäfts von Nvidia in China und mögliche Kommentare des Unternehmens zu den möglichen Auswirkungen der neuen US-Zollpolitik im Rahmen des US-amerikanischen Reciprocal Trade Act, die Unternehmen treffen könnte, die US-Sanktionen „umgehen". Nvidia-Aktien (NVDA.US) Die Nvidia-Aktien testen die obere Grenze des Aufwärtstrendkanals und werden fast 30 % über dem exponentiellen Durchschnitt von 200 Sitzungen, EMA200 (rot), gehandelt. Ein großartiger Bericht, Prognosen und positive Nachrichten über Blackwell könnten den Aktienkurs über die obere Grenze des Kanals bringen, was einen sehr großen neuen Kaufimpuls und eine höhere Prämie bei den Bewertungen darstellen würde. Andererseits könnte eine Enttäuschung zumindest zu einem Test der Marktstärke führen, wobei der EMA50 bei 137 $ pro Aktie liegt.  Quelle: xStation5 von XTB

