Die Aktie von Nvidia (Ticker: NVDA) war am Montag in aller Munde: das Kursminus belief sich zum Ende des Handelstages auf rund 17%, die Aktie sah einen Umsatz von mehr als 818 Millionen gehandelter Stücke, im Schnitt gehen in der Aktie pro Tag in den vergangenen drei Monaten rund 211 Millionen Stücke um.

🔴Nvidia verliert mehr als 580 Mrd. USD Marktkapitalisierung an einem Handelstag – überzogen?

Nvidia WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker: NVDA

Trader, aber auch längerfristige Investoren dürften sich aktuell die Frage stellen, ob es das auf der Unterseite war und ob die aktuellen Gefilde längerfristig attraktive Kaufniveaus sind oder aber ob die KI-Blase am 27.01.2025 durch DeepSeek zum Platzen gebracht wurde.

Auch wenn ich in Bezug Long-Engagements in der Aktie noch zurückhaltend wäre (Details, was ich hierfür sehen möchte, weiter unten), bin ich in Bezug auf die Aktie nach dem gestrigen Ausverkauf alles andere als skeptisch – eher im Gegenteil.

Der Grund hierfür findet sich in einem Tweet von Elon Musk: in einem Interview mit CNBC in Davos letzte Woche Donnerstag sagte Alexandr Wang, Chef von Scale AI, einem US-KI-Unternehmen: „Nach meinem Verständnis hat DeepSeek etwa 50.000 H100-Chips, über die sie natürlich nicht sprechen können, da dies gegen die Exportkontrollen der USA verstößt.“

Musk reagierte darauf kurz und knapp mit: „Offensichtlich.“

Es sollte klar sein, dass die Entwicklungen in China erstaunlich anmuten vor dem Hintergrund der umfangreichen Sanktionen in Bezug auf KI-Chips aus den USA, die bereits unter der Biden-Administration verabschiedet wurden. Oder ganz konkret: ohne westliche Technik wie die Nvidia-H100-Chips ist eine derartig effiziente Technologie nahezu unmöglich vorstellbar.

Wie China an die Chips bzw. Rechenkapazität gekommen ist, darüber darf spekuliert werden: eventuell kaufen Händler in China über Partner in Südostasien von anderen Herstellern Hardware, die die Chips beinhalten, eventuell mietet man sich Rechenleistung westlicher Cloud-Anbieter, eventuell beides.

In Bezug auf Nvidia steht aber außer Frage, dass der Bedarf an Rechenkapazitäten weiter gegeben bleibt und an der von Nvidia angebotenen Hardware kein Weg vorbeiführen wird – was mich in Bezug auf die Aktie optimistisch bleiben lässt.

Dennoch möchte ich technisch eine Rückeroberung und Halten oberhalb der 130 US-Dollar Marke zu sehen bekommen, um Long-Engagements erneut in Betracht zu ziehen, zudem, als Trader, bevorzugt eine Rückeroberung der 5-Tagelinie in Verbindung einer Sequenz steigender Hochs und Tiefs, die klar zeigen, dass ein kurzfristiger Boden gefunden ist:

Nvidia Aktie Chartanalyse – m30:

Quelle: xStation5 von XTB

