Nvidia verliert vorbörslich 2,3 % im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung in China

Die Aktien des größten Unternehmens an der Wall Street, Nvidia (NVDA.US), verlieren im vorbörslichen Handel fast 2,3 %, nachdem China Central Televison berichtet hatte, dass die chinesische Marktaufsichtsbehörde (SAMR) das Unternehmen wegen eines Kartellrechtsverfahrens im Zusammenhang mit seinem Monopol auf dem Markt für KI-Chips untersucht. Im dritten Quartal 2024 (Geschäftsquartal 3 2025) erzielte Nvidia fast 15 % seines Umsatzes auf dem chinesischen Markt. ► Nvidia ISIN: US67066G1040 | WKN: 918422 | Ticker: NVDA Nun können Investoren damit rechnen, dass China versuchen wird, den chinesischen Marktanteil von Nvidia durch Produkte anderer, meist lokaler Unternehmen und die weitere Entwicklung von Halbleitern zu ersetzen. KI-Technologien sind für zahlreiche High-Tech-Sektoren wie autonomes Fahren, Datenanalyse, Finanzmodellierung oder das chinesische Smart-City-Programm von entscheidender Bedeutung. Investoren könnten befürchten, dass auch andere in den USA ansässige Unternehmen dem gleichen Druck aus China ausgesetzt sein könnten. Die Einzelheiten der Untersuchung bleiben jedoch vorerst geheim. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.