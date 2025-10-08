NZDUSD Prognose: RBNZ überrascht mit 50 Basispunkten Zinssenkung | Forex Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Die RBNZ senkt den OCR unerwartet um 50 Basispunkte auf 2,50 %.

Das BIP schrumpfte im zweiten Quartal 2025 um 0,9 % gegenüber dem Vorquartal, während ein Rückgang von 0,3 % erwartet worden war.

Der geldpolitische Ausschuss bleibt offen für weitere Senkungen, falls erforderlich.

NZDUSD Prognose – Forex Aktuell: RBNZ überrascht mit kräftiger Zinssenkung Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) hat mit einer unerwartet deutlichen Zinssenkung von 50 Basispunkten den Markt überrascht. Der Offizielle Leitzins (OCR) wurde auf 2,50 % reduziert – eine Reaktion auf schwächeres Wirtschaftswachstum und eine zunehmende Nachfragelücke. Laut dem geldpolitischen Ausschuss nehmen die inländischen Inflationsdrucke spürbar ab. Während die Kerninflation (ohne staatlich regulierte Preise) mit dem Zielwert übereinstimmt, bleibt die Gesamtinflation (CPI) weiterhin am oberen Ende des 1–3 %-Zielbands. Für das 3. Quartal 2025 wird eine Inflationsrate von etwa 3,0 % erwartet, getrieben durch steigende Lebensmittel- und Dienstleistungspreise. ►NZDUSD: WKN: A0G85A | ISIN: XC000A0G85A0 | Ticker: NZD/USD Mit einem klaren Überangebot an Kapazitäten und einer stärker greifenden geldpolitischen Transmission – etwa durch niedrigere Hypotheken- und Unternehmenszinsen – rechnet die RBNZ damit, dass sich die Inflation im ersten Halbjahr 2026 in Richtung 2 % bewegt. RBNZ Geldpolitik und Ausblick Die NZDUSD Prognose bleibt kurzfristig schwach. Die RBNZ sieht ein anhaltend fragiles Wirtschaftsumfeld und betont, dass weitere Zinssenkungen möglich sind, falls sich die konjunkturellen Bedingungen weiter verschlechtern. Besonders die hohe Arbeitslosigkeit bereitet Sorgen. Laut dem RBNZ-Vorstand stellt sie ein größeres Risiko dar als eine weiterhin leicht erhöhte Inflation. Eine Mehrheit des Ausschusses stimmte daher für die 50-BP-Senkung, um die Nachfragelücke zu schließen und die Wirtschaftsaktivität zu stützen. Makroökonomische Lage laut RBNZ Die makroökonomischen Indikatoren deuten insgesamt auf eine Abschwächung hin. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im zweiten Quartal 2025 um -0,9 % im Quartalsvergleich geschrumpft (Erwartung: -0,3 %). Ursachen sind u. a. Energieengpässe, Wettereffekte auf die Landwirtschaft und industrielle Lieferengpässe. Im Inland bleiben Immobilienpreise stabil, während private Investitionen und Unternehmensinvestitionen schwach ausfallen. Sinkende Zinsen beginnen jedoch, den Privatkonsum zu beleben und die Schuldendienstlast der Haushalte zu senken. Forex Aktuell: Marktreaktion auf die RBNZ-Entscheidung Am Forex-Markt reagierte der Neuseeland-Dollar (NZD) deutlich. Der NZDUSD fiel um rund 1,0 % auf 0,5740 USD – den niedrigsten Stand seit sechs Monaten. Damit ist der Kiwi die schwächste G10-Währung des Tages. Zinsderivate preisen nun eine weitere 25-BP-Senkung im November (auf 2,25 %) vollständig ein und sehen eine realistische Chance auf eine Endrate von 2,00 %. Die Kombination aus schwachen Konjunkturdaten und einer dovishen RBNZ-Haltung dürfte den NZDUSD kurzfristig weiter belasten. Trader und Investoren richten ihren Fokus nun auf kommende Inflationsdaten und mögliche Signale für eine Stabilisierung der Währung im Jahr 2026. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit zur NZDUSD Prognose Die jüngste Zinssenkung der RBNZ signalisiert eine klare geldpolitische Lockerung, die auf Wachstum und Beschäftigung abzielt. Für Trader bietet die aktuelle Forex-Situation Chancen auf kurzfristige Bewegungen, während mittel- bis langfristig ein moderater Erholungspfad des NZDUSD möglich bleibt. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

