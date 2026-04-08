NZDUSD Prognose: RBNZ sorgt für Aufwärtsdruck - Forex Aktuell Analyse

Das Wichtigste in Kürze RBNZ beließ den OCR-Zinssatz bei 2,25 %

Inflation liegt bereits bei 3,1 %

Wirtschaftswachstum in Neuseeland bleibt schwach

NZDUSD wurde zudem von geopolitischen Entwicklungen beeinflusst

Der NZDUSD konnte nach der jüngsten Entscheidung der Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) um bis zu 2,00% zulegen und erreichte ein Hoch bei rund 0,5844 (aktuell ca. 0,5824). Haupttreiber waren sowohl der restriktivere Ton der Zentralbank als auch die globale Risikobereitschaft nach der Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Im Kontext von Forex Aktuell interpretieren Marktteilnehmer die Entscheidung klar als „hawkish pause“. ► NZDUSD: WKN: A0G85A | ISIN: XC000A0G85A0 | Ticker: NZD/USD Hawkisher Ton trotz Zinspause stützt NZDUSD Die RBNZ machte deutlich, dass sich der Inflationsausblick verschlechtert hat. Besonders relevant für die NZDUSD Prognose ist der Hinweis, dass bei einer Ausweitung des Inflationsdrucks auf Löhne, Preisverhalten oder Inflationserwartungen schnelle Zinserhöhungen notwendig werden könnten. Die Zentralbank erwartet: Inflation bei 3,0% im März

Anstieg auf 4,2% im Juni Damit liegt die Teuerung klar über dem Zielband von 1-3%. Treiber sind vor allem Transportkosten, Flugpreise und Lebensmittel. Wirtschaftliche Schwäche begrenzt Spielraum der RBNZ Trotz steigender Inflation bleibt die wirtschaftliche Dynamik schwach. Die RBNZ betont, dass sich die aktuelle Situation von 2022 unterscheidet: Schwache Nachfrage

Minimales Wirtschaftswachstum

Strengere Finanzierungsbedingungen

Höhere Hypothekenzinsen Diese Faktoren dürften Zweitrundeneffekte der Inflation begrenzen. Für die NZDUSD Prognose bedeutet das: Die Zentralbank befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen Inflationsbekämpfung und fragilem Wachstum. Zinserhöhungen im Juli möglich Obwohl keine Zinserhöhung beschlossen wurde, diskutierte die RBNZ präventive Maßnahmen. Letztlich entschied man sich, auf weitere Daten zu warten. Am Markt steigen jedoch die Erwartungen, dass bereits im Juli erste Zinsschritte folgen könnten, sofern der Inflationsdruck anhält. Forex Aktuell: Globales Umfeld verstärkt NZD-Stärke Auch das globale Marktumfeld spielte eine wichtige Rolle: Zweiwöchige Waffenruhe zwischen USA und Iran

S&P 500 steigt um rund 2,5%

Ölpreise fallen

US-Dollar schwächt sich ab Diese Kombination führte zu einer klassischen Risk-on-Bewegung, von der insbesondere zyklische Währungen wie der NZD profitieren. Der Kiwi konnte sich zusätzlich durch den geldpolitischen Impuls abheben. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit der NZDUSD Prognose Die aktuelle Entwicklung im NZDUSD wird sowohl durch fundamentale als auch durch globale Faktoren getragen. Der hawkishe Ton der RBNZ in Kombination mit einer verbesserten Risikostimmung spricht kurzfristig für weiteres Aufwärtspotenzial. Mittel- bis langfristig bleibt jedoch entscheidend, ob sich die Inflation weiter verfestigt und die RBNZ tatsächlich mit Zinserhöhungen reagiert. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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