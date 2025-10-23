BÖRSE HEUTE: Wall Street und Europa im Plus – Tech & Energie treiben die Kurse (23.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Europa mit soliden Gewinnen

Wall Street erholt sich – Tech und Energie führen an

Makrodaten und geopolitische Faktoren im Blick

Börse heute: Europa und USA im Plus – Tech, Energie & Banken treiben Märkte an 💬 Einleitung Die Börse aktuell zeigt sich am Donnerstag von ihrer freundlichen Seite.

Sowohl die europäischen Aktienmärkte als auch die Wall Street legen zu, angetrieben von starken Unternehmenszahlen, steigenden Ölpreisen und neuem Optimismus im Technologiesektor. Besonders Big Tech, Halbleiterwerte und Energieaktien stehen im Fokus. 🔑 Key Takeaways 1️⃣ Europa mit soliden Gewinnen DAX und CAC40 steigen jeweils um 0,2 % , der FTSE 100 legt sogar 0,6 % zu.

London Stock Exchange Group springt um 6 % nach starken Quartalszahlen und neuem Aktienrückkaufprogramm .

Unilever überzeugt mit +4 % Umsatzwachstum, während MTU Aero dank solider Ergebnisse zulegt. 2️⃣ Wall Street erholt sich – Tech und Energie führen an Nasdaq 100 : +0,9 %

Dow Jones : +0,3 %

Halbleiterwerte und Energiekonzerne profitieren vom Ölpreisanstieg.

STMicroelectronics fällt dagegen um 14 % nach enttäuschendem Ausblick. 3️⃣ Makrodaten und geopolitische Faktoren im Blick Der Kansas Fed Composite Index steigt auf 6 Punkte (Prognose: 2).

China stoppt Ölkäufe aus Russland, Indien reduziert ebenfalls Importe.

Putin kündigt ein Treffen mit Trump an, warnt aber vor Eskalation bei weiteren Angriffen. 🌍 Europa: Gewinne nach Unternehmenszahlen In Europa dominieren positive Quartalsberichte das Geschehen.

Neben der London Stock Exchange Group (+6 %) legten auch Unilever (+1,5 %) und MTU Aero Engines spürbar zu.

Der DAX und der CAC40 zeigten sich stabil, während der FTSE 100 in London dank Energie- und Finanzwerten besonders stark performte. 🇺🇸 Wall Street: Tech & Energie treiben den Markt An der Börse USA sorgen steigende Ölpreise und starke Tech-Stocks für Rückenwind.

Die Nasdaq 100 klettert um 0,9 %, der Dow Jones um 0,3 %. Honeywell und Dow Inc. überraschten mit soliden Zahlen.

IBM hingegen steht unter Druck – das Umsatzwachstum enttäuschte.

STMicroelectronics verlor über 14 %, während der Rest des Halbleitersektors zulegte. ⚙️ Rohstoffe & Energie: Fokus auf Öl & Gas Die Energiebranche bleibt im Mittelpunkt:

China und Indien reduzierten ihre russischen Energieimporte, was zu steigenden Ölpreisen führte. Brent : über 65 USD je Barrel

WTI: rund 61 USD je Barrel Laut EIA-Daten stiegen die Erdgasvorräte in den USA um 87 Mrd. Kubikfuß, was auf sinkende Nachfrage hindeutet – trotz Beginn der Heizsaison. 🌎 Globale Themen: Politik & Schwellenländer Putin bestätigte, dass das Treffen mit Donald Trump lediglich verschoben wurde.

Banco Macro aus Argentinien gewinnt über 5 %, nachdem die US-Regierung Unterstützung für das Land bekräftigte.

Anleger spekulieren auf eine wirtschaftsfreundlichere Politik im Falle eines Wahlsiegs von Javier Milei. 🧠 Fazit – Börse aktuell: Positive Impulse, aber Unsicherheit bleibt Die Märkte zeigen sich zum Ende der Woche stabilisiert, angetrieben von Gewinnen bei Tech- und Energiewerten.

Doch die Unsicherheit über Handel, Zinsen und Geopolitik bleibt bestehen.

Während in den USA Optimismus herrscht, bleibt Europa vorsichtig optimistisch. XTB: SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.