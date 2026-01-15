- Rohstoffpreisverfall: Die Öl- und Silberpreise sind stark gefallen
- TSMC übertrifft Gewinnerwartungen: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. meldete einen besser als erwarteten Quartalsgewinn von 505,7 Milliarden NT$ (16 Milliarden US$)
- Marktrotation: Trotz der Volatilität bei den Rohstoffen betrachten Analysten die aktuellen Preisbewegungen eher als eine Rotation des Kapitals denn als Anzeichen für eine anhaltende Trenderschöpfung.
Der Ölmarkt verzeichnet erstmals seit sechs Tagen wieder rückläufige Notierungen. Auslöser der aktuellen Korrektur sind vor allem Signale aus Washington, die auf eine mögliche Entspannung geopolitischer Spannungen hindeuten.
- Strategische Pause: Präsident Trump deutete an, vorerst auf militärische Maßnahmen gegen den Iran verzichten zu wollen.
- Diplomatische Signale: Zudem erklärte er, man habe ihm zugesichert, dass die Regierung in Teheran das Vorgehen gegen Personen im Zusammenhang mit landesweiten Protesten beenden werde.
WTI Kurs aktuell: West Texas Intermediate (WTI) fiel von Niveaus nahe 61 US-Dollar und rutschte wieder unter 60 US-Dollar je Barrel. Brent-Öl gab ebenfalls deutlich nach und verlor rund 2,9%.
Marktstruktur bleibt entscheidend für die WTI Prognose: Der Terminmarkt zeigt weiterhin Backwardation bis März 2027 – das bedeutet, dass der Spotpreis über den kurzfristigen Futures notiert. Erst danach kippt die Struktur in ein ausgeprägtes Contango, bei dem spätere Liefertermine teurer sind als der Kassapreis. Diese Konstellation ist ein wichtiger Faktor für jede WTI Prognose, da sie Hinweise auf Angebot, Nachfrage und Lagerhaltung liefert.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Silber korrigiert nach „frenetischer“ Kaufwelle
Auch Silber und andere Edelmetalle sind nach ihren jüngsten Rekordständen zurückgekommen. Die Korrektur folgt auf eine Phase außergewöhnlich starker Nachfrage, insbesondere in den USA und China.
Zoll-Aufschub sorgt für Abverkauf: Silber geriet unter Druck, nachdem Präsident Trump vorerst auf neue Zölle für wichtige Mineralimporte verzichtete. Zeitweise fiel Silber um rund 4%, wobei die Schwankungen intraday besonders hoch waren: Der Preis rutschte von knapp 93 US-Dollar in Richtung 86 US-Dollar je Unze.
Politische Neuausrichtung: Statt klassischer prozentualer Abgaben werden bilaterale Abkommen sowie mögliche „Preisuntergrenzen“ für Importe diskutiert.
Gold stabiler als Silber: Während Silber stärker nachgab, zeigte sich Gold robuster und verlor nur etwa 0,4%.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Gesamtmarkt: Rotation statt Trendbruch
Trotz der Schwäche am Donnerstag gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass die Rückgänge derzeit noch zu gering sind, um die starken Aufwärtstrends aus 2025 und Anfang 2026 nachhaltig zu gefährden. Die Bewegung wird eher als Kapitalrotation interpretiert – nicht als dauerhafte Trendwende.
Zusätzliche Unterstützung kam von starken Zahlen des Halbleitersektors: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) meldete für das Dezemberquartal einen Nettogewinn von NT$505,7 Mrd. (ca. 16 Mrd. US-Dollar) und übertraf damit die Erwartungen von NT$467 Mrd.. US- und europäische Aktienindex-Futures legten daraufhin zu, während die TSMC-Aktie im lokalen Handel leicht um 1% nachgab.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Ausblick / WTI Prognose: Kurzfristig bleibt der WTI Kurs anfällig für Nachrichten aus der Geopolitik und US-Statements. Solange jedoch die Backwardation-Struktur dominiert, bleibt der Markt grundsätzlich auf eine knappe kurzfristige Versorgung ausgerichtet – ein Punkt, der die WTI Prognose weiterhin stützt, auch wenn Zwischenkorrekturen jederzeit möglich sind.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.