Ölpreis gibt nach: US-Sanktionen prägen Öl Aktuell 🛢️

Das Wichtigste in Kürze Rücksetzer unter 90 USD: Brent-Rohöl fällt um rund 3 % auf 87–88 USD, während WTI um 3,4 % auf 82 USD nachgibt.

Fokus auf Wirtschaftssanktionen: Die US-Regierung kündigt einen „wirtschaftlichen D-Day“ mit Sanktionen gegen 70+ Organisationen an und vermeidet eine mögliche direkte militärische Konfrontation.

Charttechnischer Test: Der Ölpreis testet die Konfluenz aus 30-Tage-EMA (87,52 USD), 100-Tage-EMA (87,01 USD) und 50-%-Fibonacci-Retracement (86,40 USD).

Der Ölpreis gerät spürbar unter Verkaufsdruck und fällt unter die psychologisch wichtige Marke von 90 US-Dollar pro Barrel. Bei Öl Aktuell belasten angekündigte US-Sanktionen gegen den Iran die Notierungen, da Händler das Risiko einer unmittelbaren militärischen Eskalation am Persischen Golf herabstufen. ► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl 💡 Die 3 wichtigsten Key Takeaways Rücksetzer unter 90 USD: Brent-Rohöl fällt um rund 3 % auf 87–88 USD, während WTI um 3,4 % auf 82 USD nachgibt.

Fokus auf Wirtschaftssanktionen: Die US-Regierung kündigt einen „wirtschaftlichen D-Day“ mit Sanktionen gegen 70+ Organisationen an und vermeidet eine mögliche direkte militärische Konfrontation.

Charttechnischer Test: Der Ölpreis testet die Konfluenz aus 30-Tage-EMA (87,52 USD), 100-Tage-EMA (87,01 USD) und 50-%-Fibonacci-Retracement (86,40 USD). 🏛️ US-Sanktionen gegen den Iran: Die Details bei Öl Aktuell 🌐 Nach dem Ende einer 60-tägigen Verhandlungsfrist kündigten die USA umfangreiche Maßnahmen gegen Teheran an. Das US-Finanzministerium setzt auf wirtschaftliche Isolation statt auf militärische Schläge: Direkte Sanktionen: US-Finanzminister Scott Bessent verhängt Sanktionen gegen über 70 Organisationen, Personen und Schiffe. Darunter befinden sich 26 Entitäten auf dem chinesischen Festland und in Hongkong sowie der iranische Bankensektor (inklusive Bank Melli).

Fünf Kernsektoren im Visier: Die Maßnahmen konzentrieren sich auf Schifffahrt, Luftfahrt, digitale Vermögenswerte, Technologie und Goldhandel. Ziel ist das Unterbinden von Ölschmuggel, Geldtransfers und Wechselstuben.

Sekundärsanktionen: Washington warnt ausländische Stellen vor Vergeltungssanktionen bei Unterstützung des Iran und setzt strikte Fristen für die Beendigung von Geschäftsbeziehungen. 📉 Warum der Ölpreis trotz Sanktionsdrohungen fällt 🔍 Obwohl Sanktionen vordergründig nach einer Verschärfung klingen, führt die Strategie Washingtons zu einer Entlastung beim Ölpreis: Geringere militärische Eskalationsgefahr: Der Schwenk hin zu reinen Wirtschaftssanktionen senkt die Wahrscheinlichkeit direkter militärischer Auseinandersetzungen.

China bleibt Hauptabnehmer: Solange kein direkter wirtschaftlicher Schlag gegen Peking erfolgt, bleiben die globalen Rohölströme weitgehend stabil.

Mäßige Marktwirkung: Ohne konsequente Sekundärsanktionen gegen die wichtigsten Handelspartner des Iran bewertet der Markt die Anordnungen vorerst als „mehr Worte als Taten“.

Diplomatische Gegenströme: Während Teheran mit Gegenangriffen droht und China Einschränkungen bei Seltenen Erden andeutet, bereiten Länder wie Katar und Pakistan mögliche Vermittlungsinitiativen vor. 📈 Technische Chartanalyse: Brent-Rohöl (OIL D1) 📊 Im Tageschart steht der Ölpreis unter anhaltendem Abgabedruck und testet eine zentrale Kreuzunterstützung: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Mögliche Unterstützungszone: Der Kurs testet eine Konfluenz aus dem 30-Tage-EMA (87,52 USD), dem 100-Tage-EMA (87,01 USD) und dem 50-%-Fibonacci-Retracement bei 86,40 USD.

Mögliches Momentum: Der 14-Tage-RSI notiert bei neutralen 50,3 Punkten. Das Fehlen überverkaufter Signale verschafft den Bären möglichen Raum für weitere Rücksetzer.

Mögliches Bärisches Szenario: Ein nachhaltiger Bruch der 86,40-USD-Marke würde den Weg in Richtung des 61,8-%-Fibonacci-Niveaus bei 84,43 USD ebnen. 🎯 Fazit Der Rücksetzer beim Ölpreis spiegelt die abnehmende Sorge vor einem unmittelbaren militärischen Schlagabtausch im Nahen Osten wider. Während die angekündigten US-Sanktionen politische Signale setzen, lassen fehlende Einschränkungen für Großabnehmer Raum für eine mögliche Konsolidierung. Bei Öl Aktuell bleibt der Test der Unterstützungszone um 86,40 USD richtungsweisend für die kommenden Handelstage. ONLINE-BROKER WAHL 2026 Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

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Jens Klatt Marktanalyst bei XTB | Berlin Jens Klatt ist seit über 20 Jahren als Analyst und Trader in der Finanzbranche tätig und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Aufgrund seiner Erfahrung ist er ein gern gesehener Interview-Gast im deutschen TV, z.B. bei ARD oder Welt. Zum Experten

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