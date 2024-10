💥ÖL fällt um 2 %

📉Ölpreise fallen, da die Spannungen in Libyen nachlassen Vertreter der beiden Regierungen in Libyen haben sich darauf geeinigt, einen gemeinsamen Kandidaten für die Leitung der Zentralbank für eine Übergangszeit zu nominieren. Zuvor hatte ein Streit über die Auswahl des Zentralbankchefs zur Aussetzung der Produktion und der Exporte in den meisten Gebieten Libyens geführt. Nach diesem Marktereignis setzte sich der Rückgang des Ölpreises fort, allerdings bleiben die Käufer auf dem Niveau der „strategischen“ Unterstützung recht aktiv. Die Wahl eines Interims-Zentralbankchefs soll auch den Beginn von Verhandlungen über die Wahl eines ständigen Kandidaten und des Vorstands der Bank markieren. Es ist erwähnenswert, dass der Leiter der Zentralbank die ölbezogenen Einnahmen des Landes überwacht.

Die Information wurde um 17:20 Uhr britischer Sommerzeit auf den Markt gebracht, während die Rückgänge in Erwartung eines positiven Verhandlungsergebnisses schon viel früher einsetzten.

Auf der anderen Seite der heutigen Nachrichten wurden laut CNN US-Truppen nach Zypern verlegt, um amerikanische Staatsbürger aus dem Libanon evakuieren zu können.

US-Präsident Biden sagte heute, dass ein totaler Krieg im Nahen Osten immer noch möglich sei, aber es gebe auch die Möglichkeit einer Einigung. OIL Chartanalyse - m30 Öl könnte immer noch auf weitere geopolitische Spannungen im Nahen Osten reagieren, und die Bullen verteidigten nach dem Rollover die kurzfristige Trendlinie und verteidigten 72,6 $ pro Barrel, wo wir auch das 71,6-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle sehen können. Solange die US-Makrodaten solide sind und der Optimismus in Bezug auf die chinesischen „Anreize“ nicht verflogen ist, könnte Öl mittelfristig bei etwa 70 $ Unterstützung finden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5

