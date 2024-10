Probleme bei der Ölversorgung überwiegen schwache Daten aus China Die Ölpreise steigen heute trotz schwacher Wirtschaftsdaten aus China. Die Rohstoffpreise stehen aufgrund von Lieferengpässen im Golf von Mexiko und in Libyen weiterhin unter Druck. ÖL ist heute um mehr als 1,3 % gestiegen, wobei ÖL.WTI um 1,7 % zulegte.

Der Markt erhielt am Wochenende negative Signale von der chinesischen Wirtschaft, die nach wie vor der größte Ölimporteur ist. Die Industrieproduktion wuchs im August um 4,5 % (im Vergleich zu 5,1 % im Juli), was das langsamste Wachstumstempo seit März und niedriger als die erwarteten 4,8 % ist. Die sich verschlechternde Erholung der chinesischen Wirtschaft ist einer der Faktoren, die die Ölnotierungen belasten. Dieser Faktor wird jedoch in der heutigen Sitzung von Problemen bei der Rohölversorgung sowohl aus den USA als auch aus Libyen überschattet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Preise für Rohöl der Sorte Brent (OIL) sind letzte Woche auf ihr diesjähriges Tief von fast 69 $ gefallen, haben sich aber bereits wieder um etwa 5 % erholt und die erste Widerstandszone bei 72 $ durchbrochen, die durch die lokalen Tiefststände vom Dezember 2023 festgelegt wurde. Die nächste Zone, die Investoren im Auge behalten sollten, liegt bei der psychologischen Barriere von 75 $, die durch die lokalen Tiefststände vom August und Januar dieses Jahres verstärkt wird. Quelle: xStation Die Produktion im Golf von Mexiko ist in den letzten Tagen aufgrund des Hurrikans Francine schätzungsweise um etwa 700.000 Barrel pro Tag gesunken. In Libyen hingegen ist die Produktion weiterhin auf etwa 0,4 Millionen Barrel pro Tag begrenzt, wobei das durchschnittliche Produktionsniveau in der ersten Jahreshälfte bei 1,3 Millionen Barrel pro Tag lag. Die EIA schätzt, dass die Lagerbestände im dritten Quartal dieses Jahres um 0,9 Millionen Barrel pro Tag und im vierten Quartal um 1,0 Millionen Barrel pro Tag sinken werden. Nur eine Wiederaufnahme der Produktion durch die OPEC+ im nächsten Jahr könnte den Markt ausgleichen.

Gleichzeitig sind die spekulativen Positionen bei Brent-Rohölkontrakten auf dem niedrigsten Stand seit Jahren. Die Nettoposition von Geldmarktfonds-Kontrakten fiel zum ersten Mal seit 2011 in den negativen Bereich. Dies könnte den Grundstein für ein mögliches Auslaufen des Angebotsdrucks durch große Fonds legen, die seit April ihre Long-Positionen abbauen. Seitdem sind die Ölpreise um mehr als 20 % gefallen. XTB Research

