Öl verliert fast 2 % 📉

Der Verkaufsdruck auf Öl hält an, obwohl die Rückgänge bereits reduziert wurden 🔴 Rückgabe von Hilfsgütern aus Libyen Seit gestern Abend ist der Ölpreis stark rückläufig, nachdem bekannt wurde, dass beide Regierungen in Libyen einen Interims-Zentralbankgouverneur ernannt haben. Es ist erwähnenswert, dass der Zentralbankgouverneur die Einnahmen aus der Förderung und dem Export von Öl überwacht. Genau aus diesem Grund führte der Konflikt um den Kandidaten in der zweiten Augusthälfte zu einem fast vollständigen Produktionsstopp in den von der östlichen Regierung kontrollierten Gebieten. Saudi-Arabien könnte die Produktion erhöhen Darüber hinaus gibt es Berichte, dass Saudi-Arabien eine schnellere Erhöhung der Produktion in Betracht zieht, um verlorene Marktanteile zurückzugewinnen. Laut der Financial Times hat Saudi-Arabien das Ziel von 100 US-Dollar pro Barrel für Brent-Rohöl vollständig aufgegeben. Es sei daran erinnert, dass die arabischen Länder 2014 und zunächst auch 2020 die Produktion nicht drosseln wollten, was zu einem deutlichen Preisrückgang führte, mit dem Ziel, auch die amerikanischen Produzenten zu einer Produktionssenkung zu zwingen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Schlüsselländer wollen Waffenstillstand im Nahen Osten Saudi-Arabien, Katar, die USA und die Europäische Union arbeiten an Lösungen, um einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah, die in Libyen operiert, herbeizuführen. Weitere Konjunkturmaßnahmen aus China und eine Erklärung des Russen Novak Laut Novak aus Russland gibt es derzeit keine Pläne, die Produktionssteigerungen in der OPEC+ zu verzögern. Diese Worte hatten wahrscheinlich den größten Einfluss auf die Begrenzung des Preisanstiegs auf dem Ölmarkt. Darüber hinaus gab es heute Spekulationen, dass die chinesische Regierung Banken in Höhe von 1 Billion US-Dollar rekapitalisieren würde, um die Erholung zu unterstützen. OIL.WTI im Tageschart Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der Ölpreis um über 1,80 % auf 68,50 $ pro Barrel gesunken. Die Rückgänge haben sich etwas abgeschwächt, da der Ölpreis am Morgen um 3,80 % auf 67,20 $ pro Barrel gesunken war. Niveaus um 65–67 $ stellen eine bedeutende Unterstützungszone dar, die auch auf Fundamentaldaten wie den Im Falle einer Erholung sollten Niveaus über 70 bis 73 US-Dollar in Betracht gezogen werden, da sie die nächstgelegene Widerstandszone darstellen. Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER!   AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

