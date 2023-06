Trotz eines Rückgangs der US-Lagerbestände gibt der Ölpreis angesichts der restriktiven Haltung der Zentralbanken nach

Aus fundamentaler Sicht dürfte der heute veröffentlichte DOE-Bericht positiv für die Ölpreise sein. Die Vorräte gingen um mehr als 3 Mio. Barrel zurück, eine Woche nach einem großen Aufbau von fast 8 Mio. Barrel. Andererseits entspricht das Gesamtniveau der Vorräte dem 5-Jahres-Durchschnitt, und die Vorräte sind seit Jahresbeginn um mehr als 40 Millionen Barrel gestiegen. Darüber hinaus beobachten wir auch einen leichten Anstieg der Bestände an Ölderivaten. Der Rückgang der Ölvorräte ist teilweise auf die relativ geringen Ölimporte zurückzuführen.

Wie man sehen kann, scheint der DOE-Bericht positiv für die Ölpreise zu sein. Wir haben jedoch auch einige hawkishe Schritte von Zentralbanken gesehen - Zinserhöhungen von SNB, Norges Bank, Bank of England und CBRT. Die BoE überraschte mit einer unerwartet hohen Zinserhöhung, während Powell bei seiner heutigen Anhörung im US-Kongress einen etwas hawkischeren Ton anschlug als gestern und zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr andeutete. Im Gegenzug ist eine Aufwertung des US-Dollars zu beobachten, die die Rohstoffpreise unter Druck setzt. Ganz zu schweigen davon, dass eine restriktivere Haltung der Zentralbanken das Risiko einer Rezession erhöht.

OIL.WTI fällt heute als Reaktion auf den gemischten DOE-Bericht und die restriktiven Maßnahmen der Zentralbanken um etwa 4% zurück. Quelle: xStation5 von XTB

