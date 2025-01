Ölmarkt: Versorgungsschock durch neue Russland-Sanktionen

Die neuen Sanktionen der Biden-Regierung gegen Russland haben Bedenken hinsichtlich eines möglichen Versorgungsschocks auf dem Ölmarkt ausgelöst. Rystad Energy geht in seiner Prognose davon aus, dass die Sanktionen, die sich gegen Schiffe mit russischem Rohöl und damit verbundene Förder- und Handelsunternehmen richten, die Exporte um bis zu 1 Million Barrel pro Tag drosseln könnten. Der kurze Zeitrahmen für die Umsetzung könnte jedoch die tatsächlichen Auswirkungen auf die Ölströme begrenzen. Rystad Energy prognostiziert, dass die Preise für Brent-Rohöl in einer Spanne von etwa 80 US-Dollar pro Barrel bleiben werden, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass die 90-Dollar-Marke überschritten wird, gering ist. Das Energieberatungsunternehmen geht davon aus, dass der aktuelle Schock mehrere Wochen anhalten könnte. Es ist bemerkenswert, dass die zuvor im Jahr 2022 verhängten globalen Sanktionen gegen Russland die russische Produktion oder die Exporte nicht wesentlich verringert haben und die Preise schnell unter 100 US-Dollar pro Barrel fielen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Goldman Sachs weist jedoch darauf hin, dass die Sanktionen den Brent-Preis auf 85 US-Dollar pro Barrel drücken könnten. Die aktuellen Preise liegen bei über 81 US-Dollar pro Barrel. Unsicherheiten über zukünftiges Angebot Es bleiben mehrere Unsicherheiten bestehen, darunter mögliche politische Kurswechsel unter einer neuen Trump-Regierung und die Produktionsstrategie der OPEC+ über das erste Quartal dieses Jahres hinaus, in dem das erweiterte Kartell die Förderkürzungen beibehält. Technische Analyse Brent-Rohöl eröffnete heute mit einer deutlichen Lücke nach oben und durchbrach die 81-Dollar-Marke pro Barrel sowie die 50-prozentige Fibonacci-Retracement-Marke des jüngsten Rückgangs. Die nächste wichtige Widerstandsmarke liegt bei etwa 82 Dollar pro Barrel, was mit den lokalen Höchstständen vom August 2024 zusammenfällt. Ein entscheidender Widerstand liegt auch bei 83 Dollar pro Barrel, was dem 61,8-prozentigen Fibonacci-Retracement entspricht. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN GEWINNER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

