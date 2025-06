Ölpreis fällt um 4 %, da Iran Deeskalation gegenüber Israel signalisiert 📉

Die Terminkontrakte auf Öl (OIL) fallen heute trotz des Krieges zwischen Israel und dem Iran und der schwierigen Lage im Nahen Osten um 4 %. Laut zwei iranischen und anderen regionalen Quellen hat der Iran Katar, Saudi-Arabien und Oman gebeten, Donald Trump zu bitten, Israel zu einem sofortigen Waffenstillstand zu drängen. Außerdem berichtete das WSJ unter Berufung auf Quellen, dass der Iran signalisiert, die Feindseligkeiten mit Israel deeskalieren zu wollen. Die Märkte könnten dies als Zeichen der Schwäche oder sogar als Zeichen für eine Niederlage Teherans im Krieg interpretieren. Die Märkte halten eine Schließung der Straße von Hormus für unwahrscheinlich, da dies nicht nur die Golfstaaten, sondern auch die Exporte des Iran und Chinas beeinträchtigen würde, das die militärische Reaktion des Iran unterstützt hat. Derzeit fährt die Flugzeugträgergruppe USS Nimitz planmäßig in Richtung Naher Osten.

Auch eine umfassendere Offensive des Iran gegen Israel ist aufgrund mehrerer Faktoren wie der möglichen nuklearen Bewaffnung Israels, der starken Unterstützung durch die USA und europäische Länder, Problemen bei der Durchquerung des Irak und der Gefahr eines schweren wirtschaftlichen Zusammenbruchs mit nur begrenztem Risiko verbunden. Medienberichten zufolge hat der Iran hinter verschlossenen Türen erklärt, die Atomgespräche wieder aufzunehmen, wenn sich die USA aus dem Konflikt heraushalten. Medienberichten zufolge hat die EU laut Diplomaten Schwierigkeiten, die russische Ölpreisobergrenze aufgrund der Risiken im Nahen Osten und des Widerstands der USA zu senken. Der Ölpreis eröffnete heute höher bei 77 Dollar pro Barrel, fiel jedoch bis jetzt um fast 8 % von diesem Niveau zurück. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ÖL Chart (W1) Quelle: xStation5 von XTB DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

