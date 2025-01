Ölpreis steigt um 2 % aufgrund von Risiken auf der Angebotsseite, kaltem Wetter und geopolitischen Faktoren, die die makroökonomische Unsicherheit ausgleichen 📈

Brent-Rohöl (OIL) legt heute um fast 2 % zu, wobei der Markt verbesserte Fundamentaldaten einpreist, die durch geopolitische Faktoren, kältere Temperaturen und echte Bedenken hinsichtlich Versorgungsunterbrechungen und der Auswirkungen von Sanktionen gestützt werden. Die Risikofaktoren haben die allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit über das Wachstum in China und Europa fast in den Schatten gestellt, und die Ölpreise hinken dem Dollar und den Renditen von US-Staatsanleihen hinterher, die auf dem besten Weg sind, zum dritten Mal in Folge wöchentlich zu steigen, nachdem sie Anfang Dezember 2024 auf ein Dreijahrestief gefallen waren. J.P. Morgan erwartet, dass die weltweite Ölnachfrage im ersten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Millionen Barrel pro Tag deutlich steigen wird, was hauptsächlich auf die höhere Nachfrage nach Heizöl, Kerosin und Flüssiggas zurückzuführen ist

Prognosen von Analysten zufolge führt jeder Grad Fahrenheit, um den die Temperatur unter den 10-Jahres-Durchschnitt für den Winter fällt, zu einem Anstieg der Ölnachfrage um 113.000 Barrel pro Tag

Zusätzlich wird diese Nachfrage durch kälteres Wetter als in den letzten beiden Wintern sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten angetrieben.

Der Markt befürchtet, dass sich die jüngsten Sanktionen der Biden-Regierung gegen Russland negativ auf das Angebot auswirken könnten.

Die Ölproduktion Russlands fiel im Dezember unter das OPEC+-Ziel und lag im letzten Monat des Jahres 2024 bei 8,971 Millionen Barrel pro Tag, 7.000 Barrel pro Tag weniger als vereinbart.

Die scheidende US-Regierung hat angekündigt, dass sie Zölle auf Tanker mit russischen Erdölprodukten erheben wird, die über der von den USA und ihren europäischen Verbündeten festgelegten Grenze von 60 US-Dollar pro Barrel liegen. Das Risiko von China und dem Iran? Die chinesische Hafengruppe Shandong hat eine Bekanntmachung herausgegeben, die das Entladen von Öl von US-sanktionierten Öltankern verbietet. Der Hafen ist ein wichtiger Öl-Importknotenpunkt an der Ostküste Chinas und verwaltet drei große Terminals.

Wenn ein solches Verbot dauerhaft verhängt wird, könnte dies die Transportkosten für unabhängige Raffinerien in Shandong, die Hauptempfänger von sanktioniertem Öl sind, erhöhen und die Rohölimporte nach China verlangsamen. Das chinesische Außenministerium gab an, nichts von der Entscheidung der Shandong Port Group zu wissen, von den USA sanktionierte Schiffe aus ihren Häfen zu verbannen.

