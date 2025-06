Ölpreis steigt um 4 % aufgrund der Entscheidung der OPEC+ und geopolitischer Risiken 📈

Rohöl (OIL) legt heute um fast 4 % zu, da der Anstieg des Angebots durch die OPEC+ geringer ausfiel als vom Markt befĂŒrchtet, trotz der erhöhten geopolitischen Risiken im Zusammenhang mit der Ukraine und dem Iran. Am Samstag einigte sich die OPEC+ darauf, die Fördermenge im Juli um 411.000 Barrel pro Tag zu erhöhen, was im Widerspruch zu Berichten vom Ende der Woche steht, wonach eine deutliche Produktionssteigerung erwartet wurde – eine Nachricht, die am Freitag, dem 30. Mai, Druck auf die Ölpreise ausgeĂŒbt hatte. Die Entscheidung steht im Einklang mit den bestehenden ProduktionsplĂ€nen fĂŒr Mai und Juni und entspricht auch den Erwartungen der Bloomberg-Analysten.

Unterdessen hat ein groß angelegter Drohnenangriff der Ukraine auf russisches Gebiet Berichten zufolge rund 40 Flugzeuge beschĂ€digt, darunter strategische Bomber, die sogar auf den entlegensten FlugplĂ€tzen stationiert waren. Die MĂ€rkte befĂŒrchten nun, dass Moskau dies als Grund fĂŒr eine Eskalation der Feindseligkeiten und eine hĂ€rtere Reaktion gegen Kiew sehen könnte – was bereits zu beobachten war. Diese Entwicklung könnte mögliche Verhandlungen ĂŒber einen Waffenstillstand weiter verzögern. Heute trafen sich ukrainische und russische Delegationen in Istanbul.

DarĂŒber hinaus hat die IAEO gewarnt, dass die BestĂ€nde an angereichertem Uran im Iran kurz vor der Schwelle stehen, die fĂŒr die Herstellung einer Atomwaffe erforderlich ist. Washington hat noch immer keinen Durchbruch in den Verhandlungen mit Teheran erzielt, das sich weiterhin gegen die Bedingungen des sogenannten Atomabkommens wehrt. Marktberichten zufolge lehnen Algerien, Oman und Russland die von Saudi-Arabien, Kasachstan und Irak initiierten ProduktionskĂŒrzungen der OPEC+ ab. Das nĂ€chste Treffen der OPEC+ ist fĂŒr den 6. Juli geplant. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Brent OIL im Tageschart Quellen: xStation5 von XTB  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Â

