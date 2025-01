Ölpreis verteidigt trotz gemischter Lagerbestandsmeldung Aufschläge

Die kommerziellen Rohöllagerbestände in den USA sind laut den neuesten EIA-Daten um 1,962 Millionen Barrel gesunken. Diese Entnahme übertraf die Konsensprognose von 0,85 Millionen Barrel. In der Vorwoche war ein Rückgang von 0,959 Millionen Barrel zu verzeichnen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass einige Marktprognosen eine größere Entnahme von etwa 3,5 Millionen Barrel erwarteten, während das American Petroleum Institute (API) zu Beginn der Woche einen Rückgang von 2,4 Millionen Barrel meldete. Cushing-Rohöllagerbestände: Kontraste zur Entnahme der Vorwoche. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Rohöllagerbestände am Lieferzentrum Cushing, Oklahoma, stiegen um 0,765 Millionen Barrel. Dies stellt eine deutliche Verschiebung gegenüber der Entnahme von 2,502 Millionen Barrel in der Vorwoche dar. Für die Lagerbestände in Cushing lag keine offizielle Prognose vor. Destillatbestände: Erheblicher Anstieg übertrifft die Erwartungen bei Weitem. Die Destillatbestände, zu denen Diesel und Heizöl gehören, verzeichneten einen erheblichen Anstieg von 3,077 Millionen Barrel und übertrafen damit die Prognose von 1,34 Millionen Barrel deutlich. In der Vorwoche lag der Wert bei 6,071 Millionen Barrel. Benzinvorräte: Deutlicher Anstieg weit über den Prognosen. Auch die Benzinvorräte verzeichneten einen deutlichen Anstieg und stiegen um 5,852 Millionen Barrel, weit über den erwarteten Anstieg von 2,6 Millionen Barrel. In der Vorwoche lag der Wert bei 6,330 Millionen Barrel. Marktreaktion: Rohöl erholt sich nach anfänglichem Rückgang inmitten eines gemischten Lagerbestandsberichts. Der EIA-Lagerbestandsbericht zeichnet ein gemischtes Bild. Während die Rohöllagerbestände zwar zurückgingen, variierte das Ausmaß der Entnahme erheblich gegenüber verschiedenen Prognosen und blieb hinter einigen Prognosen zurück, während es andere übertraf. Darüber hinaus war die Entnahme geringer als die von der API gemeldete. Unterdessen kam es bei den Lagerbeständen an raffinierten Produkten zu einem Aufbau, wobei die Destillatbestände entgegen einiger Erwartungen eines Rückgangs stark anstiegen. Als Reaktion auf die Daten gaben die Rohölpreise zunächst nach. Diese Verluste wurden jedoch inzwischen wieder ausgeglichen, und der Rohölpreis der Sorte West Texas Intermediate (WTI) testet ein neues Tageshoch von über 79 US-Dollar pro Barrel. UND JETZT AUCH NOCH ZINSEN! Guthabenzinsen direkt auf dem Handelskonto.

