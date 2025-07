Opendoor Aktie explodiert: +90 % aktuell, +600 % seit Juli – das nächste GameStop? 🔎📈

Opendoor Technologies (OPEN.US) hat einen dramatischen Anstieg seines Aktienkurses verzeichnet und 178 % in der vergangenen Woche sowie fast 600 % im Monatsvergleich zugelegt, was den stärksten Wochenanstieg seit dem Börsengang des Unternehmens im Jahr 2020 darstellt. Derzeit wird die Aktie bei 4,14 USD gehandelt, während sie Anfang Juli noch bei 0,50 bis 0,60 USD notierte. Trotz dieses explosiven Wachstums bleibt die Aktie weit unter ihrem Allzeithoch von über 39 US-Dollar im Februar 2021, und die Performance seit Jahresbeginn war bis zu dieser jüngsten Erholung negativ. ► Opendoor Technologies ISIN: US6837121036 | WKN: A2QHR0 | Ticker: OPEN Auslöser für den Anstieg war der Hedgefonds-Manager Eric Jackson, der Opendoor in den sozialen Medien öffentlich lobte und als potenziellen „100-Bagger” (ein Unternehmen, dessen Wert sich verhundertfachen könnte) bezeichnete. Seine Firma EMJ Capital investierte, als die Aktien noch im Centbereich gehandelt wurden, und Jacksons häufige Beiträge auf X.com haben die Begeisterung der Kleinanleger entfacht. Der Anstieg weist Merkmale einer Meme-Aktie auf – hohe Leerverkaufsquote (18,63 %), spekulatives Trading und keine fundamentale Verbesserung der Finanzlage –, da Opendoor weiterhin unprofitabel ist, mit geringen Margen arbeitet und schwache kurzfristige Wachstumsaussichten hat. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Opendoor wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Francisco. Das Unternehmen ist eine digitale Immobilienplattform, die den Kauf und Verkauf von Häusern online vereinfacht. Das Unternehmen unterbreitet sofortige Barangebote, renoviert Immobilien und verkauft sie dann über seine eigene Plattform weiter. Darüber hinaus bietet es Finanzierungen und mobile Dienstleistungen an. In seiner Blütezeit wurde Opendoor mit über 22,5 Milliarden US-Dollar bewertet, erlitt jedoch später aufgrund steigender Zinsen und einer allgemeinen Abkühlung des Immobilienmarktes erhebliche Verluste. Opendoor Technologies (OPEN.US) Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

