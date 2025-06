Optimismus an der Wall Street 📈Nasdaq 100 steigt um 1,3 % und erreicht neues Allzeithoch

Die Stimmung an den US-Aktienm√§rkten ist heute sehr optimistisch. Die Indizes ‚Äěfeiern‚Äú einen Waffenstillstand im Nahen Osten, w√§hrend sinkende √Ėlpreise die Sorgen √ľber eine m√∂gliche R√ľckkehr h√∂herer Inflationsraten d√§mpfen. Technologieaktien und Small-Cap-Unternehmen f√ľhren die Gewinne an der Wall Street an. Infolgedessen entwickeln sich die Futures auf den Nasdaq 100 und den S&P 500 mit einem Plus von +1,3 % stark.

Die √Ąu√üerungen von Powell sind heute gemischt.

Einerseits signalisiert er, dass die Inflation aufgrund der Handelszölle steigen könnte. Andererseits deutet er an, dass die Fed die Zinsen senken könnte, um auf den schwächelnden Arbeitsmarkt und die möglicherweise geringer als erwarteten Auswirkungen der Zölle auf die Preise zu reagieren.

Die Daten zum US-Verbrauchervertrauen fielen deutlich schlechter aus als erwartet (93 gegen√ľber 99,8 erwartet und 98 zuvor);

Die Inflationserwartungen fielen im Juni auf 6 % im Jahresvergleich, nach 6,4 % erwartet und 7 % zuvor.

Der Richmond Fed Regional Index lag leicht √ľber den Erwartungen (-7 gegen√ľber -10 erwartet).

Die Aktien von Uber (UBER.US) legten um √ľber 8 % zu, befl√ľgelt durch eine Partnerschaft mit dem EV-Startup Waymo (im Besitz von Google) in Atlanta. Als Anteilseigner des Elektrofahrrad-Startups Lime k√∂nnte Uber auch vom B√∂rsengang des Unternehmens an der US-B√∂rse profitieren. Nasdaq 100 Chart (D1) Eine V-f√∂rmige Erholung des Nasdaq 100 (US100) hat den Weg zu neuen Allzeithochs bei 22.350 Punkten geebnet. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Der Halbleitersektor, angef√ľhrt von Taiwan Semiconductor, Broadcom und AMD, verzeichnet heute Gewinne. Zusammen mit Banken, Software und Internetunternehmen treibt er die US-Indizes nach oben. Auf der Verliererseite sehen wir Schw√§chen im √Ėl- und Gassektor sowie im Verteidigungssektor, der mit einem relativ ruhigen R√ľckgang auf die Entspannung der geopolitischen Lage im Nahen Osten reagiert. Heatmap US Aktien ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln Weltweite¬†Aktien¬†handeln, ohne an hohe Ordergeb√ľhren denken zu m√ľssen!

