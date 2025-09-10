Oracle Aktie auf Höhenflug – Jetzt Aktien kaufen oder abwarten? ☁️

Einleitung Die Oracle Aktie schoss nachbörslich um fast 30 % nach oben und legte fast 200 Mrd. USD an Marktkapitalisierung zu. Grund sind starke Cloud-Verträge, eine optimistische KI-Strategie und ein bullischer Ausblick. Doch Anleger fragen sich: Sollte man Oracle Aktien kaufen oder ist Vorsicht geboten? ► Oracle | WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker: ORCL ✅ Drei Key Takeaways 📊 Quartalszahlen im Überblick Bereinigter Gewinn je Aktie: 1,47 USD (erwartet: 1,48 USD)

Umsatz: 14,93 Mrd. USD (+12 % YoY, erwartet: 15,04 Mrd. USD)

Nettogewinn: nahezu unverändert bei 1,01 USD je Aktie 🤖 KI & Cloud treiben die Oracle Aktie Verbleibende Leistungsverpflichtungen: 455 Mrd. USD (+359 % YoY)

Mega-Deal mit OpenAI über 4,5 Gigawatt Rechenzentrumskapazität in den USA

Kooperation mit Google (Gemini-Modelle) und Integration von OpenAI GPT-5 in Cloud-Apps ⚠️ Chancen & Risiken für Anleger Cloud-Umsatz Q2: 3,3 Mrd. USD , +55 % YoY

Prognose für FY26: 18 Mrd. USD Cloud-Umsatz (+77 % YoY)

Investitionsausgaben steigen um 65 % auf 35 Mrd. USD

📊 Fundamentaldaten zur Oracle Aktie (Q2 2025) Kennzahl Wert / Info Gewinn je Aktie (bereinigt) 1,47 USD Umsatz gesamt 14,93 Mrd. USD (+12 % YoY) Cloud-Umsatz 3,3 Mrd. USD (+55 % YoY) Auftragsbestand 455 Mrd. USD (+359 % YoY) Investitionen FY25 35 Mrd. USD (+65 % YoY) 🧠 Fazit: Oracle Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die Oracle Aktie profitiert enorm vom KI-Boom und dem Wachstum im Cloud-Segment. Neue Mega-Deals mit OpenAI, Google und anderen Kunden stützen den Optimismus. Dennoch ist die Aktie technisch stark überhitzt, was kurzfristig Rücksetzer wahrscheinlich macht. Langfristig bleibt Oracle aber einer der Gewinner im KI- und Cloud-Markt. Wer Aktien kaufen möchte, sollte Rücksetzer als Einstiegsgelegenheit nutzen. Oracle Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ – Oracle Aktie

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Oracle Aktie 1. Warum ist die Oracle Aktie zuletzt so stark gestiegen?

Die Oracle Aktie legte nachbörslich um fast 30 % zu, nachdem starke Cloud-Aufträge, ein Mega-Deal mit OpenAI sowie Kooperationen mit Google bekanntgegeben wurden. 2. Sollte man jetzt Oracle Aktien kaufen?

Langfristig könnte sich ein Einstieg lohnen, da Oracle vom KI-Boom und wachsenden Cloud-Umsätzen profitiert. Kurzfristig ist die Aktie jedoch stark überkauft, was Rücksetzer möglich macht. 3. Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz für die Oracle Aktie?

Oracle investiert massiv in KI-Infrastruktur. Verträge mit OpenAI (4,5 GW Rechenzentrumskapazität) und die Integration von GPT-5 in Cloud-Apps sind wichtige Wachstumstreiber. 4. Wie sehen die Prognosen für die Oracle Aktie aus?

Für das Geschäftsjahr 2026 prognostiziert Oracle einen Cloud-Umsatz von 18 Mrd. USD – ein Wachstum von 77 % gegenüber dem Vorjahr. 5. Welche Risiken gibt es bei der Oracle Aktie?

Steigende Investitionsausgaben (65 % auf 35 Mrd. USD) sowie die hohe Bewertung könnten kurzfristig Druck auf die Aktie ausüben. Zudem besteht Konkurrenz durch Hyperscaler wie Microsoft Azure und Amazon AWS.

