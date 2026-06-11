Börse Aktuell: Oracle Aktie fällt trotz Rekordzahlen - KI-Investitionen verunsichern Anleger

Die Oracle Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger. Obwohl der Softwarekonzern für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 deutlich bessere Ergebnisse als erwartet präsentierte, geriet die Aktie im nachbörslichen Handel massiv unter Druck. Ausschlaggebend waren weniger die operativen Kennzahlen als vielmehr die enormen Investitionen, mit denen Oracle seine Position im boomenden Markt für Künstliche Intelligenz ausbauen will.

► Oracle WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker: ORCL (NYSE)

Oracle übertrifft Erwartungen deutlich

Oracle profitierte erneut von der starken Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur und KI-Diensten. Das Unternehmen konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenschätzungen übertreffen.

Oracle Q4 2026 im Überblick

Bereinigter Gewinn je Aktie: 2,03 US-Dollar (erwartet: 1,96 US-Dollar)

Umsatz: 19,18 Mrd. US-Dollar (erwartet: 19,10 Mrd. US-Dollar)

Cloud-Infrastruktur-Umsatz (IaaS): 5,8 Mrd. US-Dollar (+93% im Jahresvergleich)

Remaining Performance Obligations (RPO): 638 Mrd. US-Dollar (+363% im Jahresvergleich)

Besonders beeindruckend fiel der Auftragsbestand aus. Die sogenannten Remaining Performance Obligations stiegen auf 638 Mrd. US-Dollar und lagen damit deutlich über den Markterwartungen von 595,67 Mrd. US-Dollar.

OpenAI sorgt für Milliarden-Auftragsbestand

Ein wesentlicher Treiber des starken Wachstums ist die Zusammenarbeit mit führenden KI-Unternehmen. Analysten der Bank of America schätzen, dass mehr als 50% des gigantischen Auftragsbestands direkt oder indirekt auf OpenAI zurückzuführen sind.

Viele Kunden leisten Vorauszahlungen oder stellen eigene GPUs bereit, um sich langfristig Rechenkapazitäten bei Oracle zu sichern. Dies verdeutlicht die enorme Nachfrage nach KI-Infrastruktur.

Warum die Oracle Aktie trotz Rekordzahlen fällt

Trotz der starken Geschäftsentwicklung reagierten Anleger negativ auf die Finanzierung der geplanten Expansion. Oracle kündigte umfangreiche Kapitalmaßnahmen an, um den Ausbau seiner Rechenzentren voranzutreiben.

Das belastet die Oracle Aktie

Kapitalaufnahme von 40 Mrd. US-Dollar geplant

Darin enthalten: neue Aktienplatzierung im Umfang von 20 Mrd. US-Dollar

Bereits im Geschäftsjahr 2026 wurden 43 Mrd. US-Dollar Fremdkapital und 5 Mrd. US-Dollar Eigenkapital aufgenommen

Negativer Free Cashflow von 23,7 Mrd. US-Dollar

Investitionsausgaben stiegen um 162% auf 55,7 Mrd. US-Dollar

Vor allem die Gefahr einer Verwässerung bestehender Aktionäre sowie die steigende Verschuldung sorgten für Verkaufsdruck. Anleger stellen sich die Frage, ob die erwartete KI-Nachfrage die enormen Investitionen langfristig rechtfertigen kann.

Ausblick: Oracle erhöht Prognosen für 2027

Trotz der Skepsis an der Börse bleibt das Management äußerst optimistisch. Oracle hob seine Gewinnprognosen an und erwartet auch für das kommende Geschäftsjahr ein starkes Wachstum.

Prognose für das Geschäftsjahr 2027

Umsatzwachstum im ersten Quartal zwischen 27% und 29% im Jahresvergleich

Bereinigter Gewinn je Aktie zwischen 1,72 und 1,76 US-Dollar

Gesamtjahresprognose Gewinn je Aktie auf 8,05 US-Dollar angehoben

Umsatzziel für das Gesamtjahr weiterhin bei 90 Mrd. US-Dollar

Zusätzlich plant Oracle, allein im laufenden Quartal nahezu ein Gigawatt neuer Rechenzentrumskapazität ans Netz zu bringen. Das entspricht ungefähr der gesamten Kapazität des vergangenen Geschäftsjahres.

Oracle Aktie: Technische Analyse

Die Oracle Aktie befindet sich kurzfristig unter erheblichem Druck. Nach dem Rekordhoch bei 249,37 US-Dollar schloss die Aktie zuletzt bei 200,73 US-Dollar. Der vorbörsliche Kursrückgang in den USA deutet jedoch auf einen Absturz in Richtung 180 US-Dollar hin.

Dadurch würde die Aktie sowohl unter die 30-Tage-EMA als auch unter die 100-Tage-EMA bei 185,97 US-Dollar fallen. Besonders wichtig bleibt die Unterstützung am 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 178,99 US-Dollar.

Wichtige Kursmarken der Oracle Aktie

Widerstand: 200,73 US-Dollar

Widerstand: 249,37 US-Dollar

Unterstützung: 180,00 US-Dollar

Unterstützung: 178,99 US-Dollar

Nächste größere Unterstützung: 168,28 US-Dollar

Der RSI notiert aktuell bei 49,2 Punkten und befindet sich damit im neutralen Bereich. Allerdings zeigt der Indikator eine zunehmende Abwärtsdynamik.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit: Börse Aktuell bleibt die Oracle Aktie ein KI-Wachstumswert mit Risiko

Die jüngsten Zahlen unterstreichen die starke operative Entwicklung von Oracle. Cloud-Infrastruktur, KI-Aufträge und die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie OpenAI sorgen für beeindruckende Wachstumsraten. Gleichzeitig belasten jedoch die enormen Investitionen, die steigende Verschuldung und die geplante Kapitalerhöhung die Stimmung rund um die Oracle Aktie.

Für Anleger bleibt die zentrale Frage, ob Oracle seine milliardenschweren KI-Investitionen künftig in nachhaltig höhere Gewinne umwandeln kann. Bis dahin dürfte die Oracle Aktie ein besonders spannender Wert für alle bleiben, die die Entwicklungen an der Börse Aktuell verfolgen.

SO SEHEN SIEGER AUS!