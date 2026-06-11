Börse Aktuell: Oracle Aktie fällt trotz Rekordzahlen - KI-Investitionen verunsichern Anleger

- Oracle liefert Rekordquartal dank KI-Boom
- Oracle Aktie fällt trotz starker Zahlen
- Management bleibt für 2027 optimistisch
- Oracle liefert Rekordquartal dank KI-Boom
- Oracle Aktie fällt trotz starker Zahlen
- Management bleibt für 2027 optimistisch
Die Oracle Aktie steht aktuell im Fokus der Anleger. Obwohl der Softwarekonzern für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 deutlich bessere Ergebnisse als erwartet präsentierte, geriet die Aktie im nachbörslichen Handel massiv unter Druck. Ausschlaggebend waren weniger die operativen Kennzahlen als vielmehr die enormen Investitionen, mit denen Oracle seine Position im boomenden Markt für Künstliche Intelligenz ausbauen will.
► Oracle WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054 | Ticker: ORCL (NYSE)
Oracle übertrifft Erwartungen deutlich
Oracle profitierte erneut von der starken Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur und KI-Diensten. Das Unternehmen konnte sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenschätzungen übertreffen.
Oracle Q4 2026 im Überblick
- Bereinigter Gewinn je Aktie: 2,03 US-Dollar (erwartet: 1,96 US-Dollar)
- Umsatz: 19,18 Mrd. US-Dollar (erwartet: 19,10 Mrd. US-Dollar)
- Cloud-Infrastruktur-Umsatz (IaaS): 5,8 Mrd. US-Dollar (+93% im Jahresvergleich)
- Remaining Performance Obligations (RPO): 638 Mrd. US-Dollar (+363% im Jahresvergleich)
Besonders beeindruckend fiel der Auftragsbestand aus. Die sogenannten Remaining Performance Obligations stiegen auf 638 Mrd. US-Dollar und lagen damit deutlich über den Markterwartungen von 595,67 Mrd. US-Dollar.
OpenAI sorgt für Milliarden-Auftragsbestand
Ein wesentlicher Treiber des starken Wachstums ist die Zusammenarbeit mit führenden KI-Unternehmen. Analysten der Bank of America schätzen, dass mehr als 50% des gigantischen Auftragsbestands direkt oder indirekt auf OpenAI zurückzuführen sind.
Viele Kunden leisten Vorauszahlungen oder stellen eigene GPUs bereit, um sich langfristig Rechenkapazitäten bei Oracle zu sichern. Dies verdeutlicht die enorme Nachfrage nach KI-Infrastruktur.
Warum die Oracle Aktie trotz Rekordzahlen fällt
Trotz der starken Geschäftsentwicklung reagierten Anleger negativ auf die Finanzierung der geplanten Expansion. Oracle kündigte umfangreiche Kapitalmaßnahmen an, um den Ausbau seiner Rechenzentren voranzutreiben.
Das belastet die Oracle Aktie
- Kapitalaufnahme von 40 Mrd. US-Dollar geplant
- Darin enthalten: neue Aktienplatzierung im Umfang von 20 Mrd. US-Dollar
- Bereits im Geschäftsjahr 2026 wurden 43 Mrd. US-Dollar Fremdkapital und 5 Mrd. US-Dollar Eigenkapital aufgenommen
- Negativer Free Cashflow von 23,7 Mrd. US-Dollar
- Investitionsausgaben stiegen um 162% auf 55,7 Mrd. US-Dollar
Vor allem die Gefahr einer Verwässerung bestehender Aktionäre sowie die steigende Verschuldung sorgten für Verkaufsdruck. Anleger stellen sich die Frage, ob die erwartete KI-Nachfrage die enormen Investitionen langfristig rechtfertigen kann.
Ausblick: Oracle erhöht Prognosen für 2027
Trotz der Skepsis an der Börse bleibt das Management äußerst optimistisch. Oracle hob seine Gewinnprognosen an und erwartet auch für das kommende Geschäftsjahr ein starkes Wachstum.
Prognose für das Geschäftsjahr 2027
- Umsatzwachstum im ersten Quartal zwischen 27% und 29% im Jahresvergleich
- Bereinigter Gewinn je Aktie zwischen 1,72 und 1,76 US-Dollar
- Gesamtjahresprognose Gewinn je Aktie auf 8,05 US-Dollar angehoben
- Umsatzziel für das Gesamtjahr weiterhin bei 90 Mrd. US-Dollar
Zusätzlich plant Oracle, allein im laufenden Quartal nahezu ein Gigawatt neuer Rechenzentrumskapazität ans Netz zu bringen. Das entspricht ungefähr der gesamten Kapazität des vergangenen Geschäftsjahres.
Oracle Aktie: Technische Analyse
Die Oracle Aktie befindet sich kurzfristig unter erheblichem Druck. Nach dem Rekordhoch bei 249,37 US-Dollar schloss die Aktie zuletzt bei 200,73 US-Dollar. Der vorbörsliche Kursrückgang in den USA deutet jedoch auf einen Absturz in Richtung 180 US-Dollar hin.
Dadurch würde die Aktie sowohl unter die 30-Tage-EMA als auch unter die 100-Tage-EMA bei 185,97 US-Dollar fallen. Besonders wichtig bleibt die Unterstützung am 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 178,99 US-Dollar.
Wichtige Kursmarken der Oracle Aktie
- Widerstand: 200,73 US-Dollar
- Widerstand: 249,37 US-Dollar
- Unterstützung: 180,00 US-Dollar
- Unterstützung: 178,99 US-Dollar
- Nächste größere Unterstützung: 168,28 US-Dollar
Der RSI notiert aktuell bei 49,2 Punkten und befindet sich damit im neutralen Bereich. Allerdings zeigt der Indikator eine zunehmende Abwärtsdynamik.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: Börse Aktuell bleibt die Oracle Aktie ein KI-Wachstumswert mit Risiko
Die jüngsten Zahlen unterstreichen die starke operative Entwicklung von Oracle. Cloud-Infrastruktur, KI-Aufträge und die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie OpenAI sorgen für beeindruckende Wachstumsraten. Gleichzeitig belasten jedoch die enormen Investitionen, die steigende Verschuldung und die geplante Kapitalerhöhung die Stimmung rund um die Oracle Aktie.
Für Anleger bleibt die zentrale Frage, ob Oracle seine milliardenschweren KI-Investitionen künftig in nachhaltig höhere Gewinne umwandeln kann. Bis dahin dürfte die Oracle Aktie ein besonders spannender Wert für alle bleiben, die die Entwicklungen an der Börse Aktuell verfolgen.
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