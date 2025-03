Der US-amerikanische Soft- und Hardware-Hersteller Oracle (Ticker: ORCL) gab am Montag nachbörslich Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal bekannt, die durch die jüngste Volatilität am Markt allerdings ein wenig ins Hintertreffen gerieten. Oracle bleibt mit Quartalszahlen hinter den Erwartungen zurück 🔴 Aktie dennoch interessant für Long? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Oracle Handelsideen 🔴 Oracle Prognose & Ausblick ► Oracle ISIN: US68389X1054 | WKN: 871460 | Ticker: ORCL Oracle wies einen Gewinn pro Aktie von 1,47 $ gegenüber 1,49 $ erwartet aus und das bei einem Umsatz von 14,13 Milliarden US-Dollar gegenüber 14,39 Milliarden US-Dollar erwartet. Beide Zahlen blieben also hinter den Erwartungen der Wall Street zurück und dennoch stieg der Umsatz um 6 % von 13,3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal. Herausragend beim Umsatz hier der Anteil des Umsatzes im Cloud-Services-Geschäft, welcher im Vergleich zum Vorjahr um 10 % auf 11,01 Milliarden US-Dollar, entsprechend 78 % des Gesamtumsatzes entspricht. Oracle ist ein großer Profiteur des anhaltenden KI-Booms, das Cloud-Infrastruktur-Segment des Unternehmens, welches Unternehmen dabei unterstützt, Arbeitslasten aus ihren eigenen Rechenzentren auszulagern, boomt aufgrund der Nachfrage nach Rechenleistung, die Projekte im Bereich künstliche Intelligenz unterstützen kann. Oracle CEO Larry Ellison zeigte sich hier zuversichtlich, sagte: „Wir liegen im Zeitplan, um unsere Rechenzentrumskapazität in diesem Kalenderjahr zu verdoppeln“, ergänzte: “Die Kundennachfrage ist auf Rekordniveau.“ Rückblickend auf die Ankündigung von Stargate im Januar, ein Joint Venture mit Oracle, OpenAI und SoftBank, dessen erste Initiative der Bau von Rechenzentren in Texas ist, gab Oracle nun an, dass es nach der Unterzeichnung von Verträgen im Wert von 48 Milliarden US-Dollar in diesem Zeitraum noch Leistungsverpflichtungen in Höhe von mehr als 130 Milliarden US-Dollar hat, wovon Verträge im Zusammenhang mit Stargate ausgenommen sind. Für das laufende Quartal erwartet Oracle ein Umsatzwachstum zwischen 8 % und 10 %, was allerdings hinter der Erwartung der Wall Street zurückblieb, die einem Wachstum von etwa 11 % auf 15,91 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Und auch beim bereinigten Gewinn von 1,61 bis 1,65 US-Dollar pro Aktie blieb Oracle hinter den Erwartungen zurück, hier hatte die Wall Street mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,79 US-Dollar gerechnet. Das sind in Bezug auf die erwartete Aktienkursentwicklung eher enttäuschende Zahlen, die Aktie hat ausgehend von seinen markierten Allzeithochs im Dezember knapp unter $200 nun einen Korrektur von über 25% zu sehen bekommen und das Earnings Gap von Anfang September 2024 geschlossen. Spannend ist aber, dass die Aktie nun auf seinen, seit den 2022er Jahrestiefs etablierten Aufwärtstrend zurückgesetzt ist und Chance-Risiko-Verhältnis-technisch durchaus einen näheren Blick wert sein dürfte, eine Gegenbewegung in Gefilde um 160, 170 US-Dollar bei einer Stabilisierung des übergeordneten Aktienumfeldes durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Oracle Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS!  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

