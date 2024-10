Oracle nach Quartalszahlen mit neuen Allzeithochs – Partnerschaft mit Amazon AWS treibt die Aktie Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Oracle Handelsideen 🔴 Oracle Prognose & Ausblick ► Oracle ISIN: US68389X1054 | WKN: 871460 Die Aktien von Oracle (Ticker: ORCL) stiegen am Montag nachbörslich, folgend auf starke Quartalszahlen auf neue Allzeithochs, die Aktie legt rund 9% unter mehr als 5 Millionen, nachbörslich gehandelter Stücke zu. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Blicken wir auf die Zahlen: Oracle wies einen Gewinn pro Aktie von 1.39 USD bereinigt gegenüber 1,32 USD erwartet aus und einen Umsatz von 13.31 Mrd. USD gegenüber 13.23 Mrd. USD erwartet. Das entspricht einer Umsatzsteigerung um 8% von 12.45 Mrd. USD im Vorjahr. Für das laufende Quartal erwartet Oracle ein Umsatzwachstum von 8 bis 10%, so der Oracle-CEO Safra Catz im Analyst Call im Anschluss an die Veröffentlichung der Zahlen. Zeitgleich erwartet Oracle für das zweite Geschäftsquartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1.45 bis 1.49 USD, ziemlich im Bereich der Erwartung von 1.47 USD je Aktie. Auch sonst waren die Zahlen stark: das Segment Cloud- und On-Premise-Lizenzen von Oracle erzielte einen Umsatz von 870 Millionen USD, ein Plus von 7% auf Jahressicht und ebenfalls deutlich über der Erwartung von 757.6 Millionen USD, der Umsatz aus der Cloud-Infrastruktur belief sich auf 2,2 Milliarden USD, ein Plus von satten 45% im Vergleich zum Vorjahr. Aber der wirklich Katalysator für den Push auf neue Allzeithochs und Treiber, der die Aktie auch am Dienstag zunächst eher von der Long-Seite erwarten lassen dürfte, findet sich in einer parallel zu den Quartalszahlen veröffentlichten Ankündigung , wonach Oracle eine Partnerschaft mit dem Marktführer für Cloud-Infrastrukturen, Amazon Web Services (AWS), eingehen werde, um seine Datenbankdienste auf dedizierter Hardware bereitzustellen. ORCL – m30: Quelle: XTB xStation5 ORCL m30 Chart (09. April 2024 bis 10. September 2024). Screenshot erstellt am 10. September 2024, 09:30 Uhr (deutsche Zeit) 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

 vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

 bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.