Es scheint, als wenn final nun ein „Top“ in der Aktie von Palantir (Ticker: PLTR) drin sein dürfte – zumindest kurzfristig, die Aktie beschloss den gestrigen Handelstag mit einem Minus von mehr als 10%, sah in den Abend unter einem massiven Anstieg des Volumens starken Abgabedruck. Palantir Aktie vor tieferer Korrektur? 🔴 Abschläge am Mittwoch lassen aufhorchen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Palantir Handelsideen 🔴 Palantir Prognose & Ausblick ► Palantir WKN: A2QA4J | ISIN: US69608A1088 | Ticker: PLTR In der Tat finden sich zwei potenzielle Gründe für den starken Abgabedruck: zum einen wurde bekannt, dass Palantirs CEO Alex Karp im Rahmen eines 10b5-1 Trading Plans in den nächsten sechs Monaten fast 10 Millionen Aktien des Unternehmens verkaufen wird. Zum anderen berichtete die Washington Post am Mittwoch, dass Verteidigungsminister Pete Hegseth leitende Pentagon-Führungskräfte und andere Militärs angewiesen hat, Pläne zur Kürzung des Verteidigungshaushalts in den nächsten fünf Jahren zu entwickeln. Das Budget für das laufende Haushaltsjahr beläuft sich auf rund 850 Milliarden US-Dollar. Zur Erinnerung: Palantir ist vor allem für seine Auftragsarbeiten bekannt, bei denen Software und Technologiedienstleistungen für Verteidigungsbehörden bereitgestellt werden. Am Donnerstag darf nun meiner Einschätzung nach mit Spannung erwartet werden, ob die Aktie zurück über $112 gehandelt wird, hier verläuft nämlich der Volumen-gewichtete Durchschnittspreis geankert auf die Quartalszahlen vom 03. Februar. Gelingt eine Rückeroberung nicht, so wäre meiner Einschätzung nach nicht auszuschließen, dass die Aktie final zu einer tieferen Korrektur ansetzt, die die Aktie in Richtung und auch unter die 100 USD-Marke führen dürfte. Palantir Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.