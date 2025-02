Palantir-Aktien steigen um 23 %, angetrieben von positiven Gewinn- und Umsatzzahlen 📈

Die Aktien des US-amerikanischen Technologie- und Verteidigungsunternehmens Palantir (PLTR.US) stiegen im nachb√∂rslichen Handel um √ľber 23 %, nachdem der Umsatz im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 36 % auf 827,5 Millionen US-Dollar gestiegen war. Das Unternehmen prognostiziert f√ľr 2025 einen Umsatz von 3,75 Milliarden US-Dollar und √ľbertrifft damit die Erwartungen der Analysten. Die Einnahmen der US-Regierung stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 45 % auf 343 Millionen US-Dollar, w√§hrend die Einnahmen aus dem kommerziellen Bereich um 64 % auf 214 Millionen US-Dollar stiegen. Palantir Technologies gab einen optimistischen Ausblick und hob die starke Nachfrage hervor, die durch k√ľnstliche Intelligenz angetrieben wird. CEO Alex Karp wies auf das schnelle organische Wachstum bei der Einf√ľhrung von KI in Regierungs- und Wirtschaftssektoren hin, was das Vertrauen der Investoren in die Gesch√§ftsexpansion des Unternehmens st√§rkte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Q4 Umsatz: 827,5 Millionen US-Dollar (+36 % im Jahresvergleich), √ľbertrifft den Konsens von 775,9 Millionen US-Dollar .

(+36 % im Jahresvergleich), √ľbertrifft den Konsens von . Q4 Bereinigtes EPS: 0,14 US-Dollar (gegen√ľber 0,08 US-Dollar im Jahresvergleich), √ľbertrifft die Prognose von 0,11 US-Dollar .

(gegen√ľber im Jahresvergleich), √ľbertrifft die Prognose von . Q4 Bereinigter Betriebsgewinn: 372,5 Millionen US-Dollar (+78 % im Jahresvergleich), √ľbertrifft die Prognose von 309,6 Millionen US-Dollar .

(+78 % im Jahresvergleich), √ľbertrifft die Prognose von . Umsatzprognose 2025: 3,74‚Äď3,76 Milliarden US-Dollar (gegen√ľber einem Konsens von 3,54 Milliarden US-Dollar).

US-Dollar (gegen√ľber einem Konsens von US-Dollar). Angepasster Betriebsgewinn 2025: 1,55‚Äď1,57 Milliarden US-Dollar (gegen√ľber einem Konsens von 1,37 Milliarden US-Dollar).

US-Dollar (gegen√ľber einem Konsens von US-Dollar). Freier Cashflow 2025 (angepasst): 1,5‚Äď1,7 Milliarden US-Dollar. Die KI-gesteuerte Expansion von Palantir und die wachsenden Vertr√§ge mit der US-Regierung haben die positive Stimmung unter den Analysten angeheizt. Morgan Stanley bleibt optimistisch, verweist auf sich verbessernde Fundamentaldaten und erh√∂ht sein Kursziel auf 95 US-Dollar (zuvor 60 US-Dollar). Analysten heben das Rekordwachstum der Einnahmen und die anhaltende Dynamik hervor. Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Operative St√§rke Wachstum im Regierungssektor: Die Einnahmen der US-Regierung stiegen um 45 % auf 343 Millionen US-Dollar, unterst√ľtzt durch zunehmende Milit√§r- und Geheimdienstanwendungen .

Die Einnahmen der US-Regierung stiegen um US-Dollar, unterst√ľtzt durch . Kommerzielle Expansion: Die kommerziellen Einnahmen der USA stiegen um 64 % auf 214 Millionen US-Dollar und werden 2025 voraussichtlich 1,08 Milliarden US-Dollar (+54 %) erreichen .

