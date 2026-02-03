Palantir Prognose 2026: Rekordzahlen, starke Guidance und Marktreaktion | Krypto News

Das Wichtigste in Kürze Starkes Wachstum über alle Kennzahlen

Ambitionierte Guidance bestätigt langfristige Palantir Prognose

Bewertung hinkt Wachstum hinterher – potenzieller Kurstreiber

Palantir Prognose: Rekordzahlen befeuern die KI-Rallye Ein weiterer Earnings Call eines der führenden Unternehmen der KI-Revolution hat die starke Kursentwicklung von Palantir untermauert. Nach Veröffentlichung der Zahlen legte die Aktie im vorbörslichen Handel um mehr als 10 % zu. Die Erwartungen des Marktes waren hoch – und Palantir konnte sie in nahezu allen zentralen Kennzahlen erfüllen oder übertreffen. ► Palantir | ISIN: US69608A1088 | WKN: A2QA4J | Ticker-Symbol: PLTR Quartalszahlen Q4 2025 im Überblick Im vierten Quartal 2025 präsentierte Palantir erneut beeindruckende Wachstumsraten: Gewinn je Aktie (EPS):

0,25 USD gegenüber erwarteten 0,23 USD.

Das entspricht einem Wachstum von über 40 % im Quartalsvergleich und 78 % im Jahresvergleich .

Umsatz:

1,41 Milliarden USD statt der prognostizierten 1,32 Milliarden USD.

Dies entspricht knapp 30 % Wachstum im Quartalsvergleich sowie 72 % im Jahresvergleich .

Nettogewinn:

Anstieg auf 609 Millionen USD. Kundenstruktur bleibt robust Auch das Kundenportfolio zeigt sich weiterhin sehr stabil. Palantir hält die Balance zwischen kommerziellen Kunden und staatlichen Auftraggebern. In beiden Segmenten lag das Wachstum bei über 500 Millionen USD, wobei der kommerzielle Bereich im jüngsten Quartal deutlich schneller zulegte. Auf Jahresbasis erreichte der Umsatz 4,47 Milliarden USD und übertraf damit sogar die eigene Prognose von lediglich 4,4 Milliarden USD. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Das Handelsinstrument notiert in USD. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Palantir Prognose 2026: Ambitionierte Guidance Für das kommende Jahr setzte Palantir die Umsatzprognose auf 7,18 bis 7,19 Milliarden USD fest – ein Wert, der die anhaltend hohe Wachstumsdynamik des Unternehmens unterstreicht und die Palantir Prognose weiter stützt. Internationale Expansion übertrifft Erwartungen Trotz eines angeschlagenen internationalen Images der USA konnte Palantir die Analystenschätzungen für das Auslandsgeschäft übertreffen. Im Jahr 2025 sicherte sich das Unternehmen 730 Millionen USD an Verträgen außerhalb der USA. Besonders hervorzuheben ist ein 328-Millionen-USD-Vertrag zur Unterstützung des britischen Verteidigungsministeriums. Bewertung und Marktreaktion Ein Vergleich auf Basis von Bloomberg-Finance-Daten (Aktienkurs vs. Verhältnis von tatsächlichem zu erwartetem EPS) zeigt erstmals seit der Konsolidierungsphase im Q1 2025, dass der Aktienkurs hinter dem Gewinnwachstum zurückbleibt. Gleichzeitig liefert Palantir weiterhin konstant positive Gewinnüberraschungen. Zum Abschluss lohnt sich ein Blick auf einen aktuellen Wall-Street-Journal-Bericht: Die Autoren weisen darauf hin, dass bislang kein Unternehmen in der US-Börsengeschichte bei einem derart hohen Bewertungsniveau vergleichbare Umsätze erzielt hat. Gleichzeitig ist es jedoch ebenso schwer, ein Unternehmen zu finden, das über zwei Jahre hinweg 15–25 % Wachstum pro Quartal liefern kann. Einordnung für Anleger und Krypto News Die aktuellen Zahlen stärken nicht nur die Palantir Prognose, sondern sind auch für technologie- und wachstumsorientierte Investoren relevant, die regelmäßig Krypto News und angrenzende Zukunftsthemen verfolgen. Palantir bleibt damit ein zentraler Akteur an der Schnittstelle von KI, Big Data und geopolitischer Strategie. KRYPTO CFD HANDELN Auf steigende und fallende Kurse setzen mit CFDs

