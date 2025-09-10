Angst vor Sanktionen treibt Preisanstieg voran 🚀 Aktuelle Entwicklung beim Palladium Preis Der Palladium Preis legt heute über 3 % zu und setzt damit seinen jüngsten Aufwärtstrend fort. In den vergangenen Tagen konnte der Palladium Kurs deutlich zulegen und folgt damit der allgemeinen Stärke am Edelmetallmarkt. Besonders in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit rückt Palladium als sicherer Hafen zunehmend in den Fokus von Investoren. Allein in dieser Woche haben die Kontraktpreise für Palladium um mehr als 6 % zugelegt. Neben Palladium profitieren auch die Preise für Gold, Silber und Platin von der verstärkten Nachfrage nach sicheren Anlagen. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►Palladium ISIN: XC0009665529 | WKN: 966552 | Ticker: Palladium Einflussfaktoren auf den Palladium Kurs Der Anstieg beim Palladium Preis ist eng mit den Erwartungen am Finanzmarkt verbunden. Zinssenkungen in den USA und eine steigende globale Verschuldung treiben die Nachfrage nach Edelmetallen. Zusätzlich belasten geopolitische Risiken: Russland, das fast 50 % der weltweiten Palladium-Produktion stellt, steht im Fokus möglicher neuer Sanktionen. Befürchtungen über eingeschränkten Zugang zu russischem Palladium verschärfen die Angebotslage und könnten die Aufwärtsbewegung des Palladium Kurses verlängern. Bedeutung für die Automobilindustrie Die wachsende Spannung zwischen steigender Nachfrage und knapperem Angebot trifft vor allem die Automobilindustrie, den Hauptabnehmer von Palladium für Katalysatoren. Steigende Rohstoffkosten könnten langfristig zu höheren Fahrzeugpreisen führen. Für Anleger bedeutet dies erhöhte Volatilität beim Palladium Preis, aber auch Chancen auf kurzfristige Gewinne. Mittel- bis langfristig wird entscheidend sein, ob Produzenten alternative Quellen erschließen oder Palladium durch günstigere Metalle wie Platin ersetzen. Technische Analyse: Palladium Kurs im Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Chartbild zeigt sich, dass der Palladium Kurs wieder in einen mittelfristigen Aufwärtstrendkanal zurückgekehrt ist. Auffällig ist die Ausbildung einer potenziellen Head-and-Shoulders-Formation, die auf eine Trendwende hindeuten könnte. Sollte der Kurs die Unterstützungszone um 1.050 US-Dollar durchbrechen, wären Tests der nächsten Unterstützungen bei 980 und 890 US-Dollar möglich. Gelingt es hingegen den Käufern, die Kontrolle zu übernehmen, könnte der Palladium Preis die Widerstandszone um 1.200 US-Dollar ansteuern, wo auch das FIBO-23-Level liegt. 👉 Fazit: Der Palladium Kurs profitiert derzeit von geopolitischen Risiken, makroökonomischen Erwartungen und einer robusten Nachfrage. Anleger sollten die Charttechnik und die politischen Entwicklungen genau im Blick behalten, um Chancen und Risiken optimal einschätzen zu können. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.