Palo Alto Prognose: Aktuelle Zahlen & Analyse | Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Palo Alto liefert starke Zahlen über Markterwartung

Der Ausblick („Palo Alto Prognose“) bleibt positiv

Trotz guter Ergebnisse fällt die Aktie

Der führende, börsennotierte Cybersecurity-Konzern Palo Alto Networks hat seine neuesten Geschäftszahlen veröffentlicht. Die Ergebnisse fallen stark aus, das Wachstum bleibt solide, und das Management bestätigt eine positive Palo Alto Prognose für die kommenden Quartale. Trotzdem verlor die Aktie im nachbörslichen Handel über 4 %. Viele Anleger fragen sich nun: Warum reagiert die Börse aktuell so negativ, obwohl die Kennzahlen überzeugen? ► Palo Alto WKN: A1JZ0Q | ISIN: US6974351057 | Ticker: PANW Ergebnisübersicht: Wachstum über Erwartungen Auf den ersten Blick liefert der Finanzbericht keinerlei Gründe zur Sorge. Im Gegenteil – fast alle Erwartungen wurden übertroffen: Umsatz: 2,47 Mrd. USD (Erwartung: 2,46 Mrd.) – +16 % im Jahresvergleich (im Jahresvergleich).

EPS: 0,93 USD (Erwartung: 0,89 USD) – +19 % im Jahresvergleich.

Auftragsbestand: Anstieg auf 15,5 Mrd. USD.

Davon 5,85 Mrd. USD wiederkehrende Umsätze aus „Next Gen Security“-Lösungen – Wachstum 24 % bzw. 29 % im Jahresvergleich.

Freier Cashflow: 1,7 Mrd. USD – FCF-Marge bei stabilen 19 %. Diese Daten zeigen: Das Wachstum ist stark, profitabel und breit abgestützt. Trotzdem genügte das den Marktteilnehmern nicht – die Börse aktuell bewertet nicht nur absolute Zahlen, sondern auch deren Dynamik. Palo Alto Prognose: Ausblick überzeugt, Erwartungen übertroffen Auch der Ausblick des Managements untermauert die positive Palo Alto Prognose: Umsatz nächstes Quartal: 2,47–2,50 Mrd. USD

Umsatz Gesamtjahr: > 10,5 Mrd. USD

EPS Gesamtjahr: 3,8–3,9 USD (über Konsens)

Operative Marge 2028: > 40 % All diese Werte liegen über den Markterwartungen und zeichnen ein klar optimistisches Bild. Chronosphere-Übernahme: Strategische Stärkung für 3,35 Mrd. USD Zusätzlich kündigte Palo Alto die Übernahme von Chronosphere an – ein bedeutender Schritt, um Monitoring- und KI-Fähigkeiten auszubauen.

Kostenpunkt: 3,35 Mrd. USD. Strategisch stark, aber erneut ein großer Kapitalaufwand, der Anleger sensibilisiert. Warum fällt die Aktie trotz guter Zahlen? Der wichtigste Punkt ist nicht die absolute Leistung, sondern der Wachstumstrend – und dessen Abschwächung im historischen Vergleich. Das Wachstum ist stark, aber langsamer als früher .

Bei einer Bewertung mit KGV > 140 erwartet der Markt beschleunigtes Wachstum, nicht eine Abflachung der Wachstumsrate.

Die hohe Bewertung verzeiht keine Verlangsamung – selbst wenn die Ergebnisse hervorragend sind. Mit anderen Worten:

